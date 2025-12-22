15 tatil (Yarıyıl tatili) ne zaman başlıyor? 2026 MEB sömestr tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrenciler için yılın en uzun dinlenme aralığı olan yarıyıl tatili süreci tüm detaylarıyla netleşmiş durumda. Birinci dönemin yoğun akademik maratonu, Ocak ayının ortasında dağıtılacak karnelerle yerini iki haftalık bir kış molasına bırakacak.

İşte resmi takvime göre sömestr tatiline dair tüm tarihler:

2026 Yarıyıl Tatil Takvimi