Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği tatil tarihleri resmiyet kazandı. Peki 15 tatil (Yarıyıl tatili) ne zaman başlıyor? 2026 MEB sömestr tarihleri


Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 akademik takvimiyle birlikte, 8 Eylül'de ders başı yapan milyonlarca öğrenci için kış tatili rotası tamamen netleşti. Kasım ayındaki ilk ara tatili geride bırakan ve şimdilerde kış mevsiminin gelişiyle birlikte yoğun bir sınav temposuna giren öğrenciler, merakla "15 tatil" olarak da bilinen yarıyıl tatilinin başlayacağı günü bekliyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrenciler için yılın en uzun dinlenme aralığı olan yarıyıl tatili süreci tüm detaylarıyla netleşmiş durumda. Birinci dönemin yoğun akademik maratonu, Ocak ayının ortasında dağıtılacak karnelerle yerini iki haftalık bir kış molasına bırakacak.

İşte resmi takvime göre sömestr tatiline dair tüm tarihler:

 2026 Yarıyıl Tatil Takvimi

Önemli OlayTarihGün
Birinci Dönemin Sonu (Karne Günü)16 Ocak 2026Cuma
Yarıyıl Tatili Başlangıcı19 Ocak 2026Pazartesi
Yarıyıl Tatili Bitişi30 Ocak 2026Cuma
İkinci Dönemin Başlangıcı2 Şubat 2026Pazartesi

İkinci Dönem ve Ara Tatil Hatırlatması

Sömestr tatilinin ardından 2 Şubat'ta başlayacak olan ikinci dönem, beraberinde bahar aylarında bir dinlenme durağı daha getirecek. İkinci dönemin ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim yılı ise 26 Haziran 2026 tarihinde yaz tatili zilinin çalmasıyla tamamen sona erecek. 
