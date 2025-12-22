15 tatil (Yarıyıl tatili) ne zaman başlıyor? 2026 MEB sömestr tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 akademik takvimiyle birlikte, 8 Eylül'de ders başı yapan milyonlarca öğrenci için kış tatili rotası tamamen netleşti. Kasım ayındaki ilk ara tatili geride bırakan ve şimdilerde kış mevsiminin gelişiyle birlikte yoğun bir sınav temposuna giren öğrenciler, merakla "15 tatil" olarak da bilinen yarıyıl tatilinin başlayacağı günü bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrenciler için yılın en uzun dinlenme aralığı olan yarıyıl tatili süreci tüm detaylarıyla netleşmiş durumda. Birinci dönemin yoğun akademik maratonu, Ocak ayının ortasında dağıtılacak karnelerle yerini iki haftalık bir kış molasına bırakacak.
İşte resmi takvime göre sömestr tatiline dair tüm tarihler:
2026 Yarıyıl Tatil Takvimi
|Önemli Olay
|Tarih
|Gün
|Birinci Dönemin Sonu (Karne Günü)
|16 Ocak 2026
|Cuma
|Yarıyıl Tatili Başlangıcı
|19 Ocak 2026
|Pazartesi
|Yarıyıl Tatili Bitişi
|30 Ocak 2026
|Cuma
|İkinci Dönemin Başlangıcı
|2 Şubat 2026
|Pazartesi
İkinci Dönem ve Ara Tatil Hatırlatması
Sömestr tatilinin ardından 2 Şubat'ta başlayacak olan ikinci dönem, beraberinde bahar aylarında bir dinlenme durağı daha getirecek. İkinci dönemin ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim yılı ise 26 Haziran 2026 tarihinde yaz tatili zilinin çalmasıyla tamamen sona erecek.