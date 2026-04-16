Bugün (16 Nisan) okullar açık mı? Yarın okullar tatil mi?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik saldırılar ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Gelişmelerin ardından Eğitim-Sen’in iş bırakma çağrısı eğitim sürecini gündemin merkezine taşırken, veliler ve öğrenciler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. “Bugün ve yarın okullar tatil mı?”, “Yarın ders olacak mı?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.
1 Bugün (16 Nisan) okullar tatil mi?
Okullarda resmi bir tatil kararı bulunmamakla birlikte, sendikalı öğretmenlerin önemli bir bölümünün derse katılmayacak olması nedeniyle veli ve öğrencilerin derslerin yapılıp yapılmayacağı merak ediyor.
Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen sendikaları bugün grev kararı alındığını açıklamıştı.
Ancak, okulların tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama yapılmadı?
2 Yarın (17 Nisan) okullar açık mı?
Alınan karara göre, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Gücü Sen iş bırakma eylemlerine yarın da devam edecek. Ancak, Türkiye genelinde eğitime ara verileceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılmış bir açıklama bulunmuyor.
3 Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da eğitime ara verildi mi?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle il genelinde tüm kademelerdeki okullardaki eğitime 16 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cuma tarihlerinde ara verildiğini duyurmuştu.
Şanlıurfa'da da okul saldırısı nedeniyle eğitime ara verilmişti.