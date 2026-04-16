ARA
DOLAR
44,75
0,04%
DOLAR
EURO
52,73
0,04%
EURO
ALTIN
6831,72
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
Bugün (16 Nisan) okullar açık mı? Yarın okullar tatil mi?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Saldırıların ardından bazı eğitim sendikaları iş bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler, "bugün okullar tatil mi?" , "yarın okul var mı?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Bugün (16 Nisan) okullar açık mı? Yarın okullar tatil mi?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik saldırılar  ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Gelişmelerin ardından Eğitim-Sen’in iş bırakma çağrısı eğitim sürecini gündemin merkezine taşırken, veliler ve öğrenciler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. “Bugün ve yarın okullar tatil mı?”, “Yarın ders olacak mı?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

Okullarda resmi bir tatil kararı bulunmamakla birlikte, sendikalı öğretmenlerin önemli bir bölümünün derse katılmayacak olması nedeniyle veli ve öğrencilerin derslerin yapılıp yapılmayacağı merak ediyor. 

Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen sendikaları bugün grev kararı alındığını açıklamıştı.

Ancak, okulların tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama yapılmadı?

Öğrenciler ve veliler yarın (17 Nisan) okulların açık olup olmadığını araştırıyor. 

Alınan karara göre, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Gücü Sen iş bırakma eylemlerine yarın da devam edecek. Ancak, Türkiye genelinde eğitime ara verileceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle il genelinde tüm kademelerdeki okullardaki eğitime 16 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cuma tarihlerinde ara verildiğini duyurmuştu.

Şanlıurfa'da da okul saldırısı nedeniyle eğitime ara verilmişti.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL