“Büyümenin yüzde 85’i mevcut işlerimizden gelecek”

Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Anadolu Grubu, gelecekteki büyüme adımlarını “Vizyon 2035” ile belirledi. Konsolide cirosu 700 milyar TL’yi geçen ve 100 bini aşan çalışan sayısıyla Türkiye’nin en büyük iş verenlerinden biri olan Anadolu Grubu, yeni dönemde büyüme stratejisini uluslararası yatırımlar, stratejik satın almalar ve sermaye verimliliği üzerine kurdu. Özellikle Orta Asya operasyonlarıyla yurt dışı adımlarını hızlandırması beklenen grup, 10 yıllık süreçte büyümesinin önemli bir kısmını mevcut işlerinden elde etmeyi öngörüyor.

Ekonomist’in 25 Ekim - 07 Kasım 2026 tarihli sayısından

2026’nın ilk yarısında satışlarını yüzde 4,1, FVAÖK’ünü yüzde 10,7 artıran Anadolu Grubu, yıllık yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım hacmiyle büyümesini sürdürüyor. Son dönemde özellikle Orta Asya’daki yatırımlarıyla dikkat çeken grup, Özbekistan’da SamAuto satın almasıyla otomotivde ilk yurt dışı üretim yatırımını gerçekleştirdi.

Üç yıl önce göreve gelen ve Vizyon 2035 kapsamında büyümenin yüzde 80-85’ini mevcut işlerinden sağlamayı hedeflediklerini anlatan Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, önümüzdeki 10 yılda grubun odağını ana işlerde gücü artırmak, yetkinlikleri yeni coğrafyalara taşımak ve yeni büyüme alanları yaratmak olarak ifade ediyor. 2035’e giderken hedeflerinin daha kârlı, daha uluslararası, daha dayanıklı ve daha yüksek değer üretmek olduğunu anlatan Başarır, yeni coğrafyalarda satın alma ve ortaklık fırsatlarını yakında izlediklerini söylüyor.

Grubun özellikle Orta Asya merkezli büyüme hedeflerini ve 10 yıllık vizyonunu anlatan Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, sorularımızı şöyle yanıtladı:

“1 milyar insanın hayatına dokunuyoruz”

“Anadolu Grubu’nu bugün Türkiye’den doğmuş, 20 ülkede faaliyet gösteren, 100’e yakın üretim tesisi ve yaklaşık 100 bin çalışanıyla 1 milyar insanın hayatına dokunan, güçlü ve büyüme potansiyeli yüksek bir grup olarak tanımlıyorum. En önemli güçlerimizden biri, dünyanın önde gelen markalarıyla uzun yıllardır sürdürdüğümüz ortaklık kültürü. Küresel bilgi birikimini ve yüksek operasyon standartlarını kendi kurumsal kültürümüzle harmanlıyoruz. Bu da yönetişimden teknolojiye, inovasyondan insan kaynağına ve sürdürülebilirliğe kadar her alanda yetkinliklerimizi geliştirmemizi sağlıyor. Uluslararası varlığımızı yalnızca bir büyüme alanı olarak değil, Türkiye’nin etki alanını genişleten bir değer olarak görüyoruz. Bunun temelinde 75 yılı aşkın birikimle oluşmuş ve geleceğe taşımak istediğimiz bir kültür mirası var.”

Anadolu Grubu’nun İcra Başkanı olarak üçüncü yılınızdasınız. Grubun büyüme stratejisi ve bugün geldiğiniz noktayı özetler misiniz?

Üç yıl önce bu görevi devraldığımda hedefim, köklü ve güçlü bir grubu daha odaklı, daha uluslararası ve sermayesini daha disiplinli kullanan bir yapıya taşımaktı. Bugün geldiğimiz noktada Vizyon 2035’i tanımladık, portföy ve yatırım disiplinini kurumsallaştırdık, otomotivde ilk yurt dışı üretim yatırımımızı yaptık. Henüz yolun başındayız ama yönümüz net.

Peki grubun konsolide cirosu nedir? 2026’nın ilk yarısı nasıl kapandı, yıl sonunda nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?

2025’te konsolide satış gelirlerimiz reel bazda yüzde 6,2 artışla 707,2 milyar TL’ye ulaştı. Enflasyon muhasebesi etkisi hariç tutulduğunda büyüme yüzde 42,6 oldu. Küresel ölçekte zorlu koşulların ve yüksek belirsizliğin hakim olduğu bir yılda büyümeyi korurken kârlılık, nakit akışı ve mali disiplin tarafında da sağlam bir yapı ortaya koyduk. Bu performansta farklı coğrafyalardaki dengeli yapımız ve stratejik odağımız etkili oldu.

2026’nın ilk yarısında büyümeyi koruduk, kârlılıkta ise belirgin bir sıçrama yaptık. Satış gelirlerimiz yüzde 4,1, FVAÖK’ümüz yüzde 10,7 arttı; net kârımız ise yüzde 132,2 yükseldi. Bu tablo, hazırladığımız Vizyon 2035 çerçevesinde attığımız adımların sonuçlarını almaya başladığımızı gösteriyor. Özellikle Orta Asya operasyonlarımız, güçlü performansıyla büyümemize önemli bir katkı sağladı.

Vizyon 2035 kapsamında Anadolu Grubu için nasıl bir büyüklük hedefliyorsunuz?

Vizyon 2035’teki temel hedefimiz, önümüzdeki 10 yılda ABD doları bazında yüksek tek haneli yıllık bileşik ciro büyümesi sağlamak. Büyümeye uzun vadeli değer üretme perspektifiyle bakıyoruz ve Vizyon 2035 bunun yol haritası. Bu büyümenin yaklaşık yüzde 80-85’inin mevcut ana faaliyet alanlarımızdan, yüzde 10-15’inin coğrafi ve iş alanı genişlemesinden, yaklaşık yüzde 5’inin ise yeni işlerden geleceğini öngörüyoruz. FVAÖK tarafında da ciro büyümesine paralel veya hafif üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Bu dağılım, büyüme vizyonumuzu net biçimde ortaya koyuyor. Hedef ana işlerimizde gücümüzü artırmak, yetkinliklerimizi yeni coğrafyalara taşımak ve yeni büyüme alanları yaratmak. 2035’e giderken hedefimiz daha kârlı, daha uluslararası, daha dayanıklı ve daha yüksek değer üreten bir Anadolu Grubu. Bunu yaparken sermaye disiplininden taviz vermeyeceğiz.

Anadolu Grubu’nun 2026 yılı toplam yatırım bütçesi ne kadar? İlk yarıda ne kadar yatırım gerçekleştirdiniz?

Yıllık yatırımlarımız ciromuzun yaklaşık yüzde 5’i, yani 800 milyon dolar civarında. Bu yılın ilk yarısında da 370 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Satın almalar bu rakamın üzerine geliyor; onları da dahil ettiğimizde uzun vadede yatırım harcamalarımızın ciroya oranının orta-yüksek tek haneli seviyelerde olmasını öngörüyoruz. 2026’da meşrubatta kapasite ve üretim altyapısı, perakendede mağaza ağı, lojistik ve dijitalleşme, otomotivde yeni modeller, kapasite ve SamAuto entegrasyonu öne çıkan yatırım alanları. Vizyon 2035’teki yaklaşımımız net aslında; büyümeye yatırım yapacağız ancak sermayeyi her zaman disiplinle yöneteceğiz. Finansman maliyetlerinin yüksek olduğu bir ortamda yatırım kararının kalitesi daha da kritik hale geliyor. Bu nedenle her yatırımı büyümeye katkı, operasyonel verimlilik ve sermaye getirisi ekseninde değerlendiriyoruz.

Orta Asya büyümenin ana itici güçlerinden biri olurken, bölgeye ilişkin yeni yatırımlar gündemde mi?

Orta Asya, 30 yılı aşkın süredir yatırım yaptığımız, yakından tanıdığımız stratejik bir üretim ve yatırım coğrafyası. Bölgeye ilk yatırımımızı 1994 yılında yaptık ve ilk Türk yatırımcılardan biri olduk. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan’da farklı sektörlerde faaliyet gösteriyoruz.

Coca-Cola İçecek (CCI) ile beş ülkede meşrubat üretimi gerçekleştiriyoruz. CCI, Kazakistan’daki Almatı, Astana ve Çimkent fabrikalarının ardından, Aktöbe’de dördüncü şişeleme fabrikasının inşası için Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile çerçeve anlaşması imzaladı. Tacikistan’daki Duşanbe fabrikamızda ikinci üretim hattını devreye aldık. Özbekistan’da ise CCI aracılığıyla bugüne kadar 550 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Anadolu Isuzu’nun Özbekistan’daki SamAuto şirketinin yüzde 75,2 hissesini 80 milyon dolara satın almasıyla bölgedeki yatırımlarımıza otomotiv sektörünü de ekledik.

Anadolu Efes’te nasıl bir büyüme vizyonu var?

Anadolu Efes ile Kazakistan’da bira sektöründe de güçlü bir varlık gösteriyoruz. Kazakistan’da meşrubat ve bira ile yatırımlarımız 1 milyar doları aştı. Anadolu Efes ile ayrıca 2025 yılında Azerbaycan’da imzaladığımız lisanslı üretim anlaşmasının yanı sıra 2026 yılında Özbekistan’da yerel üretim yapmak üzere anlaşmalar imzaladık. Gündemimizde yeni yatırımlar olabilir.

Özbekistan ve Çin’deki yeni üretim anlaşmaları, SamAuto ve Mercan Rakı ile portföy genişliyor. Burada stratejiniz ne olacak, satın alma ve ortaklık yoluyla mı büyümeyi sürdüreceksiniz?

Satın alma ve ortaklıklar büyüme gündemimizin önemli araçlarından biri olmaya devam edecek ancak bizim için satın alma başlı başına bir hedef değil. Doğru işin, doğru coğrafyada, doğru değerlemeyle grubumuza katılması önemli. Son dönemde bunun farklı modellerini gördük. Anadolu Isuzu’nun SamAuto yatırımı doğrudan bir satın alma ve üretim yatırımı. Bira operasyonlarımızın Özbekistan ve Çin’de attığı adımlar ise daha düşük sermaye yoğunluklu bir modelle yeni pazarlara ulaşmamızı sağlıyor. Mercan Rakı’nın grubumuza katılması da mevcut yetkinliklerimizle güçlü sinerji sağlayabilecek bir portföy genişlemesi. Önümüzdeki dönemde de hem organik yatırımlara hem satın almalara hem de stratejik ortaklıklara açığız. Önceliğimiz, mevcut yetkinliklerimizin rekabet avantajı sağlayabileceği alanlar ve yüksek büyüme potansiyeline sahip coğrafyalar olacak.

Büyümenin ağırlık merkezi Türkiye’den uluslararası pazarlara doğru mu kayacak?

100’e yakın üretim tesisimizin 44’ü Türkiye’de, yarısından fazlası yurt dışında. Vizyon 2035’e doğru uluslararası işlerimizin daha hızlı büyümesini öngörüyoruz. Ancak Türkiye, uzun vadeli yatırım yapmaya devam edeceğimiz stratejik merkezimiz olmayı sürdürecek. Dolayısıyla bunu Türkiye’den uzaklaşmak olarak değil, Türkiye’deki güçlü yetkinliklerimizi uluslararası pazarlara taşıyarak grubu büyütmek olarak görüyoruz. Coğrafi çeşitlilik bizim için bir dayanıklılık kaynağı. Faaliyet gösterdiğimiz bazı pazarlardaki zorlu koşullara rağmen şirketlerimiz operasyonlarını başarıyla sürdürüyor. Hedefimiz, Türkiye ekonomisinin önemli aktörlerinden biri olmanın yanı sıra bölgemizde güvenilir bir iş ortağı olarak konumumuzu pekiştirmek. Tabii önemli olan sadece yurt dışı gelirlerinin payını artırmak değil; kârlı, sürdürülebilir ve sermaye verimliliği yüksek uluslararası büyüme sağlamak.

Migros’ta yeni girişimlerle perakende ayağını büyütüyorsunuz. Perakende ayağında bundan sonra nasıl bir yapılanma olacak?

Migros’ta büyümenin odağında müşterilerini daha iyi anlamak, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak var. Bu nedenle mağaza yatırımlarına devam ederken, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına göre online kanallarını ve hizmetlerini sürekli geliştiriyor. Migros, bugün 3 bin 800’ü aşkın mağazası ile Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine ulaşıyor. Mağazalarının yüzde 67’si aynı zamanda online siparişlere de hizmet veriyor. Online satışların toplam satışlar içindeki payı tütün ve alkollü içecekler hariç yüzde 23 seviyesine kadar ulaştı. Dolayısıyla mağaza ile online kanal birbirinden ayrı iki büyüme alanı değil; müşteriye daha iyi hizmet vermenin birbirini tamamlayan iki önemli parçası.

Ayrıca; Migen, MoneyPay ve Mimeda gibi iştirakleri de müşterilerin farklı ihtiyaçlarına çözüm üreten ve perakendeyi tamamlayan hizmetler sunuyor. Lojistikten teknolojiye, sadakat programından enerji verimliliğine kadar tüm yatırımlarda da temel ölçü aynı: Müşterimize teknoloji ile dönüşen alışveriş deneyimi sunabilmek ve Migros’a erişimi daha kolay hale getirmek.

Türkiye ve küresel ekonomideki mevcut koşulları dikkate aldığınızda Anadolu Grubu için 2027 nasıl bir yıl olacak?

Türkiye dayanıklıdır ve her zaman güçlüdür. Dönemsel dalgalanmalar olsa da temel dinamikleri güçlü ve dayanıklı bir ekonomimiz var. Bu anlamda 2027’ye temkinli ama yapıcı bir perspektifle bakıyoruz. Küresel ekonomide jeopolitik belirsizlikler, ticaret politikalarındaki değişimler ve finansman koşulları önemini koruyacak. Türkiye’de ise dezenflasyon süreci, iç talebin seyri ve finansman koşulları iş dünyasının gündeminde olmaya devam edecek. 2027 planlarımızı elverişli bir makro ortam varsayımına değil, kontrolümüzdeki aksiyonlara dayandırıyoruz: Büyümeyi enflasyondan değil hacimden, pazar payından ve verimlilikten bekliyoruz. Anadolu Grubu açısından en önemli avantajımız sektörel ve coğrafi çeşitliliğimiz; bir pazardaki dalgalanmayı diğer faaliyetlerimizle dengeleyebiliyoruz, 2026’nın ilk yarısı bunu bir kez daha gösterdi. Güçlü bilançomuz da bize rakiplerimizin zorlandığı yerde pay almak için alan sağlıyor.

Grubunuz için büyümeyi hızlandırabilecek üç alan han gileri?

Önümüzdeki dönemde büyümemizi hızlandırabilecek üç temel alan görüyorum: Birincisi, uluslararası büyüme. Meşrubatta oluşturduğumuz güçlü platformu, bira ve otomotivde attığımız yeni adımlarla genişletiyoruz. Türkiye’den çıkıp 20 ülkede üretim yapan az sayıdaki gruptan biriyiz ve bu ayağı büyütmeye devam edeceğiz. İkincisi, mevcut işlerimizin teknoloji, dijitalleşme ve yeni iş modelleriyle dönüşümü. Üretim şirketlerimizde dijitalleşme, veri ve yapay zeka uygulamaları bize hem verimlilik hem de yeni gelir alanları sağlıyor. Üçüncüsü ise disiplinli portföy yönetimi ve stratejik yatırımlar. Organik büyümenin yanında, SamAuto ve Mercan Rakı örneklerinde olduğu gibi stratejik uyumu yüksek satın alma ve ortaklık fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Vizyon 2035’in özünde de bu var: Ölçek uğruna büyümek değil; kaliteli, kârlı ve sürdürülebilir biçimde büyümek.

Sermaye yönetiminde hangi kriterleri esas alıyorsunuz?

Üç kriterimiz var. Birincisi, sermaye getirisi: Her yatırımın sermaye maliyetinin üzerinde getiri üretmesini bekliyoruz; iç verim oranı ve geri ödeme süresi temel parametrelerimiz. İkincisi, stratejik uyum: Mevcut yetkinliklerimizin rekabet avantajı sağlayabileceği işlere ve yüksek büyüme potansiyeline sahip coğrafyalara öncelik veriyoruz. Üçüncüsü, bilanço disiplini: Büyümeyi kendi nakit yaratımımızla finanse etmeyi ve kaldıracı ihtiyatlı seviyelerde temel öncelik olarak görüyoruz. Portföyümüzü de aynı disiplinle, pazar potansiyeli ve iş kollarımızın performansına göre düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Organik ve inorganik büyüme, ihtiyatlı bilanço yönetimi ve hissedar getirisi arasında denge gözetiyoruz.

“Ticarette ofansif, finansta defansif olacağız”

“İçinde bulunduğumuz dönem ticarette ofansif, finansal tarafta defansif olmayı gerektiriyor. Doğru alanlarda büyüyüp pazar payı alırken, bunu kendi nakit yaratımımız ve güçlü bilançomuzla finanse ediyoruz. Net Borç/FVAÖK oranımızı geçen yılın aynı dönemindeki 1,5 kattan 1,1 kata indirmiş olmamız bize bu alanı sağlıyor. Yılın ikinci yarısında da büyüme ivmemizi koruyacağımıza ve istikrarlı performansımızı daha ileri taşıyacağımıza inanıyoruz.”