Astor Enerji 2026 yılı 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji yılın dokuz aylık döneminde satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırarak 33,6 milyar liraya yükseltti. Aynı dönemdeki brüt karı yüzde 25 artışla 13,9 milyar liraya, esas faaliyet karı ise yüzde 31 artışla 10,9 milyar liraya ulaştı.

Üçüncü çeyrekte de büyümesini sürdüren Astor Enerji, satış gelirini temmuz-eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 33 artırdı. Bu dönemde şirketin satış geliri 13,3 milyar liraya, brüt karı 5,6 milyar liraya, esas faaliyet karı ise 4,2 milyar liraya çıktı. Geçen yılın aynı çeyreğine göre brüt karda yüzde 50 ve esas faaliyet karında yüzde 40 artış kaydedildi.

Şirketin faaliyet performansındaki gelişim, esas faaliyet karına da yansıdı. Astor Enerji'nin esas faaliyet karı, yılın dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 10,9 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 8,3 milyar lira seviyesinde bulunan bu rakam, şirketin temel faaliyetlerinden elde ettiği karlılığı artırdığını gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Mali İşler Direktörü​​​​​​​ (CFO) Olcay Doğan, şirketin ocak-eylül döneminde 1,68 milyar lira net dönem karı elde ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılın dokuz ayında satış gelirlerimizde, brüt karımızda ve esas faaliyet karımızda kaydettiğimiz artış, şirketimizin ana faaliyetlerindeki büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle üçüncü çeyrekte satış gelirlerimizde yüzde 33, brüt karımızda yüzde 50 ve esas faaliyet karımızda yüzde 40 artış elde ettik. Bu sonuçları, üretim ve satış faaliyetlerimizin finansal performansımıza yansıması açısından önemli buluyoruz. Finansal yatırımlarımızdan kaynaklanan gelir dalgalanmalarını kalıcı olarak önlemek, finansal risklerimizi etkin bir şekilde yönetmek amacıyla hazırladığımız risk yönetimi politikasını uygulamaya alarak finansal risklerimizin etkin bir şekilde yönetilmesi ile yatırımlarımızın sürdürülebilir büyümesini destekleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde de finansal sonuçlarımızı bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek operasyonel performansımızı ve mali yapımızı güçlendirmeye odaklanacağız."