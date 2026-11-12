2027 asgari ücret zammında olası senaryolar! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 asgari ücret zammı için gözler aralık ayında yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi.
Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi öncesinde farklı zam oranlarına göre yapılan hesaplamalar merak konusu oldu. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2027 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Olası zam senaryoları neler? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 2027 asgari ücret zammında 3 senaryo!
Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranı henüz netleşmezken ekonomi gündeminde çeşitli artış senaryoları öne çıkıyor. Mevcut net asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğu dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda yüzde 25, yüzde 30 ve yüzde 35'lik zam ihtimalleri değerlendiriliyor.
2 Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa ne kadar olacak?
Asgari ücretin yüzde 25 artırılması halinde net tutar 35 bin 94 TL'ye ulaşacak. Bu hesaplamaya göre çalışanların mevcut maaşlarında yaklaşık 7 bin 19 TL'lik artış gerçekleşecek.
3 Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa ne kadar olacak?
Bir diğer zam senaryosunda ise asgari ücretin yüzde 30 artırılması öngörülüyor. Bu oranın hayata geçirilmesi durumunda mevcut 28 bin 75 TL'lik net asgari ücret 36 bin 498 TL'ye ulaşacak.
Böylece çalışanların aylık kazancında yaklaşık 8 bin 423 TL'lik yükseliş yaşanacak.
Bununla birlikte, hesaplanan tutarlar kesinleşmiş bir zam kararını yansıtmıyor. Bu rakamlar, mevcut asgari ücret esas alınarak hazırlanan farklı artış senaryolarına dayanıyor.
4 Yüzde 35 zam senaryosunda asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda net ücretin 37 bin 902 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor. Bu senaryoda çalışanların mevcut maaşlarına yaklaşık 9 bin 827 TL'lik artış yansıyacak.
5 2026 yılında asgari ücrete yüzde kaç zam yapılmıştı?
2026 yılı başında asgari ücrete yüzde 27 oranında artış yapılmış ve net asgari ücret 28 bin 75 TL'ye yükseltilmişti.
6 2027 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?
2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplantılarına başlaması öngörülüyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yürütülecek görüşmelerde yeni asgari ücret tutarı ele alınacak. Zam oranına ilişkin müzakerelerde enflasyon rakamları, ekonomik veriler ve çalışanların satın alma gücü belirleyici konular arasında bulunacak.
7 2027 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Komisyon görüşmelerinin sona ermesiyle 2027 yılı için belirlenen asgari ücretin açıklanması ve yeni tutarın 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.
8 Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde çalışanların alım gücüne ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine yönelik mesajlar veren Işıkhan, "Asgari ücretlimizi mağdur etmeyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, mümkün olan en yüksek rakamı vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.