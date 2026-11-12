2027 asgari ücret zammında olası senaryolar! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 asgari ücret zammı için gözler aralık ayında yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi.

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi öncesinde farklı zam oranlarına göre yapılan hesaplamalar merak konusu oldu. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2027 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Olası zam senaryoları neler? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...