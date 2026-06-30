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2026 KPSS lisans sınavları ne zaman yapılacak?

Kamu kurumlarında kadrolu devlet memuru olma hayali kuran milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği 2026 KPSS sınav ve başvuru takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen ilan edildi. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte, lisans, ön lisans ve ortaöğretim (lise) düzeyinde sınavlara katılarak kamuda görev almak isteyen adaylar için kritik viraj geçilmiş oldu.

Ekonomist
Ekonomist
2026 KPSS lisans sınavları ne zaman yapılacak?

Arama motorlarında en çok sorgulanan "2026 KPSS ne zaman yapılacak?" ve "KPSS başvuruları başladı mı?" soruları, ÖSYM’nin güncel takvimiyle netlik kazandı. İşte memur adaylarının yol haritasını şekillendirecek 2026 KPSS sınav tarihleri, başvuru detayları ve nakil süreçlerine dair tüm gelişmeler...

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, kamu personeli seçme sürecinin ilk ve en kapsamlı adımı olan KPSS Lisans oturumları sonbaharın ilk ayında gerçekleştirilecek. Adayların Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi alanlarında ter dökeceği sınavların net tarihleri şu şekilde duyuruldu:

İlk maraton lisans düzeyinde: Sınavlar Eylül ayında başlıyor

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) Oturumu: 6 Eylül 2026 Pazar

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün Oturumları: 12 Eylül 2026 Cumartesi

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün Oturumları: 13 Eylül 2026 Pazar

2 KPSS 2026 başvuruları ne zaman? Temmuz ayına dikkat!

KPSS 2026 başvuruları ne zaman? Temmuz ayına dikkat!

Sınav tarihlerinin netleşmesinin ardından gözler başvuru ekranının açılacağı tarihe çevrildi. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre, KPSS Lisans başvuruları Temmuz ayı içerisinde alınmaya başlanacak.

Memur adaylarının heyecanla beklediği Ortaöğretim (Lise) ve Ön Lisans KPSS başvuruları ise Lisans grubu işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ÖSYM’nin belirleyeceği özel bir takvim doğrultusunda ilerleyen aylarda kabul edilecek.

Sınav oturum ücretleri ve başvuru tarih aralıkları, Temmuz ayının hemen başında yayımlanacak olan 2026-KPSS Başvuru Kılavuzu ile adaylara duyurulacak.

3 Başvurular ÖSYM AİS ekranından dijital olarak yapılacak

Başvurular ÖSYM AİS ekranından dijital olarak yapılacak

Adaylar, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte işlemlerini dakikalar içinde dijital kanallar üzerinden gerçekleştirebilecek. KPSS başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlamak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar ise şöyle:

Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM AİS mobil uygulamasına giriş yapacak.

İlgili KPSS oturumunu seçerek sınav merkezi tercihlerini belirleyecek.

Başvurunun geçerlilik kazanması için ÖSYM’nin e-ÖDEMELER bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla sınav ücretini yatıracak.
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