2026 KPSS lisans sınavları ne zaman yapılacak?

Arama motorlarında en çok sorgulanan "2026 KPSS ne zaman yapılacak?" ve "KPSS başvuruları başladı mı?" soruları, ÖSYM’nin güncel takvimiyle netlik kazandı. İşte memur adaylarının yol haritasını şekillendirecek 2026 KPSS sınav tarihleri, başvuru detayları ve nakil süreçlerine dair tüm gelişmeler...