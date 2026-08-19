Bir şirket yeni iş ilişkisini KAP'a duyurdu: 285 milyon TL’lik satış yaptı

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES), yeni iş ilişkisine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket, üretim kapasitesindeki artış kapsamında elde edilen ilave ürünlerin satışına yönelik olarak yurt içinde yerleşik bir alt bayiyle 284 milyon 969 bin 595 TL + KDV tutarında satış sözleşmesi imzaladığını bildirdi.

Sözleşme bedelinin, 47,9155 TL/USD döviz kuru üzerinden yaklaşık 5 milyon 947 bin 336,35 dolar + KDV’ye karşılık geldiği belirtildi.

Yeni iş ilişkisinin 19 Ağustos 2026 tarihinde başladığı belirtilirken, şirket söz konusu iş ilişkisinin satış hacmi ve finansal performansına katkı sunmasının beklendiğini açıkladı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimizin üretim kapasitesindeki artış kapsamında elde edilen ilave ürünlerin satışına yönelik olarak, yurt içinde yerleşik alt bayi ile 284.969.595 TL + KDV tutarında satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme bedeli, 47,9155 TL/USD döviz kuru üzerinden yaklaşık 5.947.336,35 USD + KDV tutarına karşılık gelmektedir.