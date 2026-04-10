2026 LGS başvuruları bugün sona eriyor! LGS başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru sürecinde son saatlere girildi. Peki LGS başvurusu nasıl yapılır?

2025-2026 eğitim öğretim yılının en kritik dönemeçlerinden biri olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav başvurularında son perde açıldı. 10 Nisan 2026 itibarıyla adaylar için başvuru ekranları kapanıyor.

Başvuru Süreci Bugün Sona Eriyor

23 Mart'ta başlayan maratonda bugün son gün. Adayların mağduriyet yaşamaması için işlemlerini e-Okul üzerinden tamamlamış olmaları gerekiyor.

Son Tarih: 10 Nisan 2026

İşlem Kanalı: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi veya okul müdürlükleri.

Onay Kontrolü: Başvuruların geçerli sayılması için okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması şarttır. Velilerin e-Okul üzerinden "Başvuru Yapıldı" ibaresini teyit etmeleri önerilir.

Sınav Günü Programı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek:

Oturum (Sözel): Saat 09.30’da başlayacak. (Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil soruları yer alacak.)

Oturum (Sayısal): Saat 11.30’da başlayacak. (Matematik ve Fen Bilimleri sorularından oluşacak.)

Sınav Sonrası Takvim

Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler için tercih heyecanı başlayacak. Öngörülen süreç şu şekildedir:

Sınav Giriş Belgeleri: Haziran ayının ilk haftasında erişime açılacak.

Sonuçların İlanı: Değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçların Haziran ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

Okulların Kapanışı: 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise sınavdan yaklaşık iki hafta sonra, 26 Haziran 2026 tarihinde resmen sona erecek.

Başvurusunu son güne bırakan adayların sistemde yaşanabilecek olası yoğunlukları göz önünde bulundurarak işlemlerini mesai saatleri içerisinde bitirmeleri kritik önem taşıyor. 
