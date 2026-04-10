Bakan Şimşek'ten Shakespeare esprisi: UEZ'de gülümseten anlar

Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026), bugün gerçekleştirilen görkemli açılışla başladı. Zirvenin açılış sunumunu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomi ve hizmet sektöründeki gelişimini anlatırken, sağlık hizmetlerinde kat edilen mesafeye dikkat çekmek için ilginç bir yöntem kullandı.

​Türkiye’nin sağlık turizmi ve teknolojik ilerlemesini anlattığı sırada ekrana, İngiliz edebiyatının efsane ismi William Shakespeare’in dijital ortamda saç ekimi uygulanmış bir fotoğrafını yansıtan Şimşek, salondaki katılımcıların gülümsemesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

​“Gülümsediğinizi biliyorum. Ben bu görseli sosyal medyada gördüm ve sunuma eklemek istedim.”

​Sağlık turizmine esprili vurgu

​Şimşek, bu esprili görsel üzerinden Türkiye'nin özellikle sağlık hizmetleri ve estetik operasyonlar konusundaki küresel bilinirliğine ve bu alandaki başarısına vurgu yaptı.

​Zirve, küresel ekonomi ve Türkiye’nin stratejik hedeflerinin tartışıldığı oturumlarla devam ediyor.