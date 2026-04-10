ARA
DOLAR
44,67
0,24%
DOLAR
EURO
52,35
0,27%
EURO
ALTIN
6799,09
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • UEZ 2026
  • Bakan Şimşek'ten Shakespeare esprisi: UEZ'de gülümseten anlar

Bakan Şimşek'ten Shakespeare esprisi: UEZ'de gülümseten anlar

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin (UEZ 2026) açılış konuşmasını gerçekleştiren Mehmet Şimşek, Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısını vurgularken dünyaca ünlü yazar William Shakespeare’in "saç ekimi yapılmış" görselini kullandı. Salonda gülümsemelere neden olan o anlar zirveye damga vurdu.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026), bugün gerçekleştirilen görkemli açılışla başladı. Zirvenin açılış sunumunu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomi ve hizmet sektöründeki gelişimini anlatırken, sağlık hizmetlerinde kat edilen mesafeye dikkat çekmek için ilginç bir yöntem kullandı.

​Türkiye’nin sağlık turizmi ve teknolojik ilerlemesini anlattığı sırada ekrana, İngiliz edebiyatının efsane ismi William Shakespeare’in dijital ortamda saç ekimi uygulanmış bir fotoğrafını yansıtan Şimşek, salondaki katılımcıların gülümsemesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

​“Gülümsediğinizi biliyorum. Ben bu görseli sosyal medyada gördüm ve sunuma eklemek istedim.”

​Sağlık turizmine esprili vurgu

​Şimşek, bu esprili görsel üzerinden Türkiye'nin özellikle sağlık hizmetleri ve estetik operasyonlar konusundaki küresel bilinirliğine ve bu alandaki başarısına vurgu yaptı.

​Zirve, küresel ekonomi ve Türkiye’nin stratejik hedeflerinin tartışıldığı oturumlarla devam ediyor.


0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL