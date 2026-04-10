Halk Bankası personel alımı başvurusu ne zaman son? Şartları neler?

Halkbank’ın bankacılık dünyasına yeni yetenekler kazandırmayı hedeflediği 700 personel alımı için geri sayım hızlandı. 10 Nisan 2026 itibarıyla, kariyerini bu köklü kurumda şekillendirmek isteyen adayların başvuru işlemlerini tamamlaması için önlerinde yalnızca 2 günlük bir süre kaldı.
Kritik Sınav Takvimi
Başvuru süreci bu pazar günü sona eriyor. Adayların sınav giriş ücretini yatırıp sisteme kayıtlarını yapmaları için son tarihleri kaçırmaması önemli:
Başvuru Bitiş Tarihi: 12 Nisan 2026
Yazılı Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026
Sınav Merkezleri: Türkiye genelinde belirlenen 11 farklı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Alım Yapılacak Kadrolar ve Yaş Şartları
Banka, farklı yetkinlik alanlarına göre yaş sınırlarını şu şekilde belirlemiştir:
Müfettiş Yardımcılığı & İç Kontrolör Yardımcılığı:
Lisans mezunları için: 01.01.1998 ve sonrası doğumlu olmak.
Yüksek Lisans/Doktora mezunları için: 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak.
Uzman Yardımcılığı:
01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak.
Servis Görevlisi: * Bankanın operasyonel süreçlerinde görev alacak en geniş kontenjanlı kadro.
Eğitim ve Mezuniyet Detayları
İlanın en dikkat çekici noktalarından biri, henüz mezun olmamış adaylara tanınan hak:
Mezuniyet Durumu: Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olanların yanı sıra, Haziran 2026 itibarıyla mezun olabilecek son sınıf öğrencileri de (belge ibraz etmek kaydıyla) sınava başvurabiliyor.
Mühendisler İçin İstisna: Tablo-1'deki mühendislik dalları dışında kalan mühendisler, eğer İşletme veya Ekonomi alanında yüksek lisans yapmışlarsa başvuru yapma hakkına sahip.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvurular Halkbank’ın resmi web sitesi üzerinden yayımlanan kılavuzdaki adımlar takip edilerek, dijital ortamda gerçekleştiriliyor. İlgili dokümanlara ve detaylı bölüm listesine Halkbank 2026 Personel Alım Kılavuzu üzerinden ulaşabilirsiniz.