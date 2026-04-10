Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2026 kış lastiği uygulaması bitiş tarihi

Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Bitecek?
Yapılan son düzenleme ile uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarılmış ve başlangıç tarihi 15 Kasım’a çekilmişti. Bu kapsamda:
Uygulama Bitiş Tarihi: 15 Nisan 2026
Kalan Süre: Bugünden itibaren lastik değişimi için sadece 5 gününüz kaldı.
Zorunluluk Kapsamı: Bu kural özellikle yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunludur; ancak can ve mal güvenliği açısından hususi araç sahiplerine de aynı takvim önerilmektedir.
Sürenin 5 aya çıkarılmasındaki temel amaç, özellikle Türkiye'nin yüksek kesimlerinde nisan ayında bile görülebilen ani kar yağışları ve gece donlarına karşı önlem almaktır. Ancak 15 Nisan'dan itibaren hava sıcaklıklarının 7°C'nin üzerine çıkmasıyla birlikte kış lastikleri;
Yola tutunma performansını kaybeder,
Yakıt tüketimini artırır,
Daha çabuk aşınarak ekonomik kayba yol açar.
Ceza ve Denetim Hatırlatması
15 Nisan 2026 tarihine kadar yapılacak trafik denetimlerinde, zorunlu kapsamdaki araçların kış lastiği takmadığı tespit edilirse ilgili kanun maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaya devam edecektir.
Önemli Tavsiye: Lastikçilerde 15 Nisan haftasında yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurarak, değişim randevunuzu şimdiden almanız gerekir. Ayrıca çıkarılan kış lastiklerinizi güneş almayan, serin ve kuru bir ortamda (varsa lastik otellerinde) muhafaza etmeniz ömürlerini uzatacaktır.