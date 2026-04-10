Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2026 kış lastiği uygulaması bitiş tarihi

Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Bitecek?

Yapılan son düzenleme ile uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarılmış ve başlangıç tarihi 15 Kasım’a çekilmişti. Bu kapsamda:

Uygulama Bitiş Tarihi: 15 Nisan 2026

Kalan Süre: Bugünden itibaren lastik değişimi için sadece 5 gününüz kaldı.

Zorunluluk Kapsamı: Bu kural özellikle yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunludur; ancak can ve mal güvenliği açısından hususi araç sahiplerine de aynı takvim önerilmektedir.