2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte belirlenen takvim

Lise adayları için LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
1 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tercih döneminin sona ermesinin ardından, öğrencilerin hangi liseye yerleştiğini gösteren LGS yerleştirme sonuçları ve okulların boş kontenjanları 5 Ağustos 2026 tarihinde MEB’in resmi internet sitesinde duyurulacak. Adaylara ayrıca bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.
2 LGS 1. ve 2. nakil dönemi takvimi
İlk yerleştirme sonuçlarının ardından hiçbir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.
LGS 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuçları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.
3 LGS 2026 sınavında bu yıl bir ilk yaşandı
Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, analiz ve eleştirel düşünme becerilerini ölçen LGS 2026, iki oturum halinde tamamlandı.
Toplam 90 sorudan oluşan sınavda bu yıl ilk kez MEB tarafından adaylara özel bir beslenme paketi sunuldu. İki oturum arasında velilerin talebi doğrultusunda öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren paketler dağıtıldı.