2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte belirlenen takvim

Toplam 90 sorudan oluşan sınavda bu yıl ilk kez MEB tarafından adaylara özel bir beslenme paketi sunuldu. İki oturum arasında velilerin talebi doğrultusunda öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren paketler dağıtıldı.