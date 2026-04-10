Açık öğretim sınavları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖL sınav sonuçlarında

14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavların üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesiyle birlikte, gözler MEB'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
Açık öğretim sınavları ne zaman açıklanacak?
Sınavların üzerinden geçen sürenin ardından merakla beklenen sonuçlar için bakanlık net bir tarih belirledi.
İlan Tarihi: 22 Nisan 2026
Erken Açıklanma Durumu: Şu an için sonuçların bu tarihten önce açıklanacağına dair resmi bir duyuru bulunmuyor. Adayların 22 Nisan Çarşamba gününü beklemesi gerekiyor.
AÖL Sonuç Sorgulama Ekranı
Sonuçlar açıklandığında erişim şu kanallar üzerinden sağlanacak:
Resmi Web Sitesi: aol.meb.gov.tr
Sorgulama İçin Gerekli Bilgiler
Sisteme giriş yaparak sonuç belgenizi görüntülemek için şu bilgileri hazır bulundurmalısınız:
T.C. Kimlik Numarası veya Öğrenci Numarası
Öğrenci Şifresi
Sistemde görünen Güvenlik Kodu
Mezuniyet ve Kredi Kontrolü
Sonuçlar açıklandığında, aldığınız notlar kadar toplam kredinizi ve zorunlu dersler listenizi kontrol etmeniz kritik önem taşıyor. Eğer bu dönem aldığınız kredilerle mezuniyet şartlarını (170 kredi ve zorunlu derslerin tamamlanması) sağlıyorsanız, sistemde durumunuz "Mezun" olarak güncellenecektir.