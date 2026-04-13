AGS 2026 ne zaman? AGS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM'nin yayımladığı güncel sınav takvimiyle birlikte, 2026 MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) için adayların hazırlık süreçlerini planlayabilecekleri resmi tarihler duyuruldu.
Öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi'ne girişin ilk adımı olan 2026 MEB-AGS süreci resmen başlıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan bu güncel takvimle birlikte adaylar, sınav hazırlıklarının yanı sıra başvuru tarihlerini de ajandalarına not etmeye başladılar.
2026 MEB-AGS Kritik Tarihler
Sınav süreci Mayıs ayında başlayacak ve sonuçlar Ağustos ayında ilan edilecek:
Başvuru Tarihleri: 8 – 20 Mayıs 2026
Geç Başvuru Tarihi: 3 Haziran 2026
Sınav Tarihi: 12 Temmuz 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Ağustos 2026
Başvuru Nasıl Yapılacak?
Adaylar başvurularını dijital kanallar veya merkezler üzerinden şu üç yolla gerçekleştirebilir:
ÖSYM AİS: ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile.
Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden.
Başvuru Merkezleri: ÖSYM tarafından belirlenen sınav başvuru merkezleri aracılığıyla şahsen.
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
HES Kodu ve Fotoğraf: Başvuru yapacak adayların ÖSYM sistemindeki fotoğraflarının güncel (son 50 ay içinde çekilmiş) olması gerekmektedir.
Ödeme: Başvuru işleminin tamamlanmış sayılması için sınav ücretinin başvuru süresi içerisinde (en geç 21 Mayıs sabahına kadar) yatırılması şarttır. Geç başvuru gününde ise ücret %50 artırımlı olarak tahsil edilir.
Sınav İçeriği: Bu yıl ilk kez uygulanacak olan Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (AGS), adayların öğretmenlik mesleğine hazırlık düzeylerini ölçmeyi hedefleyen yeni nesil bir seçme sınavı olma özelliği taşıyor.
Önemli Hatırlatma: Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 3 Haziran tek günlük son şans (Geç Başvuru) olarak belirlenmiştir.