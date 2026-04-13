Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen öğretmen adayları için kritik bir dönemeç olan 2026 MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) takvimi netleşti. Peki AGS 2026 ne zaman? AGS başvuruları ne zaman başlıyor?

AGS 2026 ne zaman? AGS başvuruları ne zaman başlıyor?

 ÖSYM'nin yayımladığı güncel sınav takvimiyle birlikte,  2026 MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) için adayların hazırlık süreçlerini planlayabilecekleri resmi tarihler duyuruldu.

Öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi'ne girişin ilk adımı olan 2026 MEB-AGS süreci resmen başlıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan bu güncel takvimle birlikte adaylar, sınav hazırlıklarının yanı sıra başvuru tarihlerini de ajandalarına not etmeye başladılar. 

2026 MEB-AGS Kritik Tarihler

Sınav süreci Mayıs ayında başlayacak ve sonuçlar Ağustos ayında ilan edilecek:

Başvuru Tarihleri: 8 – 20 Mayıs 2026

Geç Başvuru Tarihi: 3 Haziran 2026

Sınav Tarihi: 12 Temmuz 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Ağustos 2026

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını dijital kanallar veya merkezler üzerinden şu üç yolla gerçekleştirebilir:

ÖSYM AİS: ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile.

Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden.

Başvuru Merkezleri: ÖSYM tarafından belirlenen sınav başvuru merkezleri aracılığıyla şahsen.

 

 

 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

HES Kodu ve Fotoğraf: Başvuru yapacak adayların ÖSYM sistemindeki fotoğraflarının güncel (son 50 ay içinde çekilmiş) olması gerekmektedir.

Ödeme: Başvuru işleminin tamamlanmış sayılması için sınav ücretinin başvuru süresi içerisinde (en geç 21 Mayıs sabahına kadar) yatırılması şarttır. Geç başvuru gününde ise ücret %50 artırımlı olarak tahsil edilir.

Sınav İçeriği: Bu yıl ilk kez uygulanacak olan Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (AGS), adayların öğretmenlik mesleğine hazırlık düzeylerini ölçmeyi hedefleyen yeni nesil bir seçme sınavı olma özelliği taşıyor.

Önemli Hatırlatma: Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 3 Haziran tek günlük son şans (Geç Başvuru) olarak belirlenmiştir.
