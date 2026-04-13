2026 ALES ne zaman? ALES sınav yerleri belli oldu mu?

Akademik kariyer yolunda ilk önemli adım olan 2026 ALES/1 için geri sayım hızlandı. Başvuru sürecinin 2 Nisan’da tamamlanmasının ardından, adayların sınav günü hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için gözler ÖSYM’nin "Sınav Giriş Belgesi" duyurusuna çevrildi.
2026 ALES/1 Sınav Takvimi
ÖSYM tarafından ilan edilen resmi tarihler:
Sınav Tarihi: 10 Mayıs 2026
Sınav Saati: 10:15 (Adaylar saat 10:00'dan sonra binalara alınmayacaktır.)
Sonuç Açıklama Tarihi: 5 Haziran 2026
Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden 10 gün önce adayların erişimine açmaktadır. Bu doğrultuda:
Beklenen Tarih: ALES/1 giriş yerlerinin Nisan ayının son haftası veya Mayıs ayının ilk günlerinde (yaklaşık 30 Nisan - 1 Mayıs civarı) açıklanması bekleniyor.
Erişim Kanalları: Adaylar belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından ulaşabilecekler.
2026 ALES/2 Hazırlıkları Başlıyor
Mayıs ayındaki sınavı kaçıran veya puanını yükseltmek isteyen adaylar için yılın ikinci sınavı da takvimde yerini aldı:
Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2026
Başvuru Tarihleri: 10 Haziran – 18 Haziran 2026
Geç Başvuru Günü: 25 Haziran 2026
Sınav Günü İçin Hatırlatmalar
Giriş Belgesi Çıktısı: Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafının net olması şarttır. Belge üzerine hiçbir yazı yazılmamalıdır.
Kimlik Zorunluluğu: Sınava girerken yanınızda sadece giriş belgesi ve üzerinde soğuk damga/çip bulunan güncel bir kimlik kartı (veya geçerli pasaport) olmalıdır.
Süre: 100 sorudan oluşan ALES testleri için adaylara toplam 150 dakika süre tanınacaktır.