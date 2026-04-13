2026 ALES ne zaman? ALES sınav yerleri belli oldu mu?

Akademik kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen binlerce aday için ALES/1 maratonunda başvurular geride kaldı. Adayların en çok merak ettiği konu, sınavın yapılacağı binaları gösteren sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı. Peki 2026 ALES ne zaman? ALES sınav yerleri belli oldu mu?

Ekonomist
2026 ALES ne zaman? ALES sınav yerleri belli oldu mu?

Akademik kariyer yolunda ilk önemli adım olan 2026 ALES/1 için geri sayım hızlandı. Başvuru sürecinin 2 Nisan’da tamamlanmasının ardından, adayların sınav günü hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için gözler ÖSYM’nin "Sınav Giriş Belgesi" duyurusuna çevrildi.

2026 ALES/1 Sınav Takvimi

ÖSYM tarafından ilan edilen resmi tarihler:

Sınav Tarihi: 10 Mayıs 2026

Sınav Saati: 10:15 (Adaylar saat 10:00'dan sonra binalara alınmayacaktır.)

Sonuç Açıklama Tarihi: 5 Haziran 2026

Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden 10 gün önce adayların erişimine açmaktadır. Bu doğrultuda:

Beklenen Tarih: ALES/1 giriş yerlerinin Nisan ayının son haftası veya Mayıs ayının ilk günlerinde (yaklaşık 30 Nisan - 1 Mayıs civarı) açıklanması bekleniyor.

Erişim Kanalları: Adaylar belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından ulaşabilecekler.

 

 

 2026 ALES/2 Hazırlıkları Başlıyor

Mayıs ayındaki sınavı kaçıran veya puanını yükseltmek isteyen adaylar için yılın ikinci sınavı da takvimde yerini aldı:

Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2026

Başvuru Tarihleri: 10 Haziran – 18 Haziran 2026

Geç Başvuru Günü: 25 Haziran 2026

 

 

 Sınav Günü İçin Hatırlatmalar

Giriş Belgesi Çıktısı: Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafının net olması şarttır. Belge üzerine hiçbir yazı yazılmamalıdır.

Kimlik Zorunluluğu: Sınava girerken yanınızda sadece giriş belgesi ve üzerinde soğuk damga/çip bulunan güncel bir kimlik kartı (veya geçerli pasaport) olmalıdır.

Süre: 100 sorudan oluşan ALES testleri için adaylara toplam 150 dakika süre tanınacaktır.
