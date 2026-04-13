2026 ALES ne zaman? ALES sınav yerleri belli oldu mu?

Sınav Günü İçin Hatırlatmalar

Giriş Belgesi Çıktısı: Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafının net olması şarttır. Belge üzerine hiçbir yazı yazılmamalıdır.

Kimlik Zorunluluğu: Sınava girerken yanınızda sadece giriş belgesi ve üzerinde soğuk damga/çip bulunan güncel bir kimlik kartı (veya geçerli pasaport) olmalıdır.

Süre: 100 sorudan oluşan ALES testleri için adaylara toplam 150 dakika süre tanınacaktır.