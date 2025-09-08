ARA
  • ALES 3 başvuruları ne zaman? ÖSYM ALES sınav takvimini yayınladı

2025 yılının üçüncü ve son ALES oturumu olan 2025-ALES/3 sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki ALES 3 başvuruları ne zaman? Başvurular nereye yapılacak?


Akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir sınav olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda ve akademik kadro alımlarında kritik bir rol oynuyor. 

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/3 başvuruları 07 Ekim - 14 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 21 Ekim’de geç başvuru imkânı sunulacak.

 

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvurular, aşağıdaki yöntemlerle yapılabilecektir:

ÖSYM Başvuru Merkezleri: Adaylar, belirtilen başvuru merkezlerine giderek işlemlerini tamamlayabilirler.

Online Başvuru: ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla online olarak başvuru yapılabilir.

Başvurular, ilgili sınav takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanmalıdır.
 

ALES 3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.

ALES 3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 2025-ALES/3 12 Aralık 2025 tarihinde erişime açılacak. 
