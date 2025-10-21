Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2025 yılının son oturumu olan ALES/3 için geri sayım başladı. Üniversite mezunlarının yüksek lisans ve doktora başvuruları için katılım sağlayacağı bu önemli sınav öncesinde normal başvuru süreci tamamlandı.
ALES geç başvuruları bitti mi?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2025/3 dönemi için normal başvuru süresini kaçıran adaylara yönelik tek seferlik geç başvuru fırsatı bugün (21 Ekim 2025) sunulmuştur.
Geç Başvuru Günü: 21 Ekim 2025 Salı
Son Başvuru Saati: 23:59'a kadar (Türkiye yerel saatiyle)
ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2025/3 dönemi için belirlenen ücretler ve ödeme koşulları şu şekildedir:
|Başvuru Türü
|Sınav Ücreti
|Ödeme Detayı
|Standart Başvuru Ücreti
|850 TL
|Normal başvuru süresi içinde ödenen ücrettir.
|Geç Başvuru Ücreti
|1.275 TL
|Standart ücretin yaklaşık %50 fazlasıdır. (Sadece 21 Ekim 2025 tarihinde geçerlidir.)
Ödeme Şekli Hakkında Önemli Bilgiler:
Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile online olarak yapılabilir.
Adaylar, ödeme işlemini başvuru sırasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlamak zorundadır.
ALES 3 ne zaman?
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) uygulama tarihi ve detayları kesinleşti.
|Bilgi
|Detay
|Sınav Tarihi
|23 Kasım 2025 Pazar
|Başlama Saati
|10:15
|Sınav Süresi
|Toplam 150 dakika
|Giriş Kuralı
|Adayların sınav günü saat 10:00'a kadar sınav binalarına giriş yapmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra binaya giriş kabul edilmeyecektir.
ALES 3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ALES 3 sınav yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor. Buna göre; ALES/3 sınav giriş belgelerinin 10 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.