ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2025/3 dönemi için belirlenen ücretler ve ödeme koşulları şu şekildedir:

Başvuru Türü Sınav Ücreti Ödeme Detayı Standart Başvuru Ücreti 850 TL Normal başvuru süresi içinde ödenen ücrettir. Geç Başvuru Ücreti 1.275 TL Standart ücretin yaklaşık %50 fazlasıdır. (Sadece 21 Ekim 2025 tarihinde geçerlidir.)

Ödeme Şekli Hakkında Önemli Bilgiler:

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile online olarak yapılabilir.

Adaylar, ödeme işlemini başvuru sırasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlamak zorundadır.