  • ALES geç başvuruları bitti mi? 2025 ALES 3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Yılın son ALES oturumu 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak. Sınava katılım yapacak olanlar "ALES geç başvuruları bitti mi? 2025 ALES 3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2025 yılının son oturumu olan ALES/3 için geri sayım başladı. Üniversite mezunlarının yüksek lisans ve doktora başvuruları için katılım sağlayacağı bu önemli sınav öncesinde normal başvuru süreci tamamlandı. 

 

 

 

 

 

 

ALES geç başvuruları bitti mi?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2025/3 dönemi için normal başvuru süresini kaçıran adaylara yönelik tek seferlik geç başvuru fırsatı bugün (21 Ekim 2025) sunulmuştur.

Geç Başvuru Günü: 21 Ekim 2025 Salı

Son Başvuru Saati: 23:59'a kadar (Türkiye yerel saatiyle)

ALES geç başvuru ücreti ne kadar? 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2025/3 dönemi için belirlenen ücretler ve ödeme koşulları şu şekildedir:

Başvuru TürüSınav ÜcretiÖdeme Detayı
Standart Başvuru Ücreti850 TLNormal başvuru süresi içinde ödenen ücrettir.
Geç Başvuru Ücreti1.275 TLStandart ücretin yaklaşık %50 fazlasıdır. (Sadece 21 Ekim 2025 tarihinde geçerlidir.)

Ödeme Şekli Hakkında Önemli Bilgiler:

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile online olarak yapılabilir.

Adaylar, ödeme işlemini başvuru sırasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlamak zorundadır.

ALES 3 ne zaman?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) uygulama tarihi ve detayları kesinleşti.

BilgiDetay
Sınav Tarihi23 Kasım 2025 Pazar
Başlama Saati10:15
Sınav SüresiToplam 150 dakika
Giriş KuralıAdayların sınav günü saat 10:00'a kadar sınav binalarına giriş yapmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra binaya giriş kabul edilmeyecektir.

ALES 3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 

ALES 3 sınav yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor. Buna göre; ALES/3 sınav giriş belgelerinin 10 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.
