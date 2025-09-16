ARA
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerini destekleyen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), bu eğitim döneminde de uygulanacak. İşte ÜNİDES başvuru tarihleri ve şekli


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk kez geçen yıl başlatılan üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerini destekleyen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), 2025-2026 eğitim döneminde de uygulanacak.

ÜNİDES başvuru tarihleri

Bakanlığın açıklamasına göre başvurular, 16 Eylül-15 Ekim tarihlerinde "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden çevrim içi yapılabilecek.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES; üniversite topluluklarının, gençlerin gelişimine yönelik projelerini destekleyerek genç ofislerle iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Program; afet yönetimi, aile ve değerler, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, gönüllülük, istihdam ve girişimcilik, uluslararası gençlik çalışmaları gibi 11 temel politika alanını kapsıyor.

Yeni dönemde daha güçlü destek

ÜNİDES ile 2025-2026 döneminde yerel projelere 75 bin, ulusal projelere ise 125 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Program kapsamında 2024-2025 döneminde 855 bin gence ulaşıldı. Geçen yıl gerçekleştirilen 4 dönemde, toplam 5 bin 278 proje başvurusu alındı.

Bu projelerden 3 bin 400'ü desteklenirken, 226 milyon 600 bin lira bütçe tahsis edildi. Desteklenen toplulukların toplam üye sayısı ise 855 bin 676 oldu.

