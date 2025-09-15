ARA
DOLAR
41,33
-0,01%
DOLAR
EURO
48,57
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
4839,76
-0,12%
GRAM ALTIN
BIST 100
10832,50
4,44%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (15 Eylül)

Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (15 Eylül)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (15 Eylül)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)

%50 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,447 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL