Trump'tan borsaya 3 yerine 6 ayda bir bilanço önerisi var

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) onayına tabi olarak, şirketler artık üç aylık raporlama yapmak zorunda kalmayacak, bunun yerine altı ayda bir raporlama yapacak." ifadelerine yer veren Trump, bunun maliyet tasarrufu ve yöneticilerin şirketlerini düzgün şekilde yönetmeye odaklanmalarını sağlayacağını savundu.

Trump, "'Çin, şirket yönetimine 50 ila 100 yıllık bir bakış açısıyla yaklaşırken, biz şirketlerimizi üç aylık dönemler üzerinden yönetiyoruz.' şeklindeki ifadeyi hiç duydunuz mu? Bu hiç iyi değil." değerlendirmesinde bulundu.