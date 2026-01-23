AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Gözler AÖF sınav sonuçlarında

Sonuç Sorgulama ve İtiraz Süreci

Sorgulama Kanalları: Sonuçlar açıklandığı an itibarıyla Anadolu Mobil uygulaması ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla öğrenilebilecek.

İtiraz Hakkı: Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, sonuçlar açıklandıktan sonraki 2 iş günü içinde yine aynı internet adresi üzerinden başvurularını yapmalıdır. Bu süreden sonraki itirazlar kabul edilmeyecektir.

35 Barajı: Bir dersten geçebilmek için vize (%30) ve final (%70) ortalamasının en az 35 olması gerekir. 35 puanın altındaki notlar doğrudan "FF" (Başarısız) olarak değerlendirilir.