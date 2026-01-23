AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Gözler AÖF sınav sonuçlarında

ARA
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi final sınavlarının ardından gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi final sınavlarının ardından bekleyiş sürüyor. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçların ilan edileceği güne çevrildi. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için 17-18 Ocak tarihlerinde yapılan güz dönemi final sınavlarının ardından süreç netleşmeye başladı. Mevcut bilgilere göre, sonuçların önümüzdeki hafta içi (26 - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında) ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuç Sorgulama ve İtiraz Süreci

Sorgulama Kanalları: Sonuçlar açıklandığı an itibarıyla Anadolu Mobil uygulaması ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla öğrenilebilecek.

İtiraz Hakkı: Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, sonuçlar açıklandıktan sonraki 2 iş günü içinde yine aynı internet adresi üzerinden başvurularını yapmalıdır. Bu süreden sonraki itirazlar kabul edilmeyecektir. 

35 Barajı: Bir dersten geçebilmek için vize (%30) ve final (%70) ortalamasının en az 35 olması gerekir. 35 puanın altındaki notlar doğrudan "FF" (Başarısız) olarak değerlendirilir.

 

2026 AÖF Güncel Sınav Takvimi

Güz döneminin ardından başlayacak Bahar dönemi ve Yaz okulu takvimi ise şu şekildedir:

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 04 - 05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 09 - 10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026
