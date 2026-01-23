ARA
  Türk Traktör yıl sonu bilanço tarihini açıkladı

Türk Traktör yıl sonu bilanço tarihini açıkladı

Türk Traktör, 2025 yılına ait 12 aylık finansal tablolarını 9 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.


Türk Traktör yıl sonu bilanço tarihini açıkladı

Türk Traktör, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı açıklamada, 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 9 Şubat 2026 tarihinde açıklanmasının planlandığını bildirdi.

Şirket, kurumsal yönetim politikaları kapsamında, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta boyunca “sessiz dönem” uygulamasına geçileceğini belirtti. Bu süreçte, kamuya daha önce açıklanmış bilgiler dışında, şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir yeni bilgi paylaşımı yapılmayacak.

