37 ilde 50'nin üzerinde şubeye ulaşmayı hedefliyor

Mühendisliği kurum kültürünün merkezine alan yaklaşımla 22 ilde 30'a yakın şubede hizmet veren Üçay Mühendislik, büyüme stratejisini sürdürüyor. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yüksek verimli sistemler geliştirmek amacıyla çalışan şirket, yaygın hizmet ağında 1000 personelle faaliyet gösteriyor.

Halka arz gelirinin tamamını yatırıma yönlendirecek şirket, hizmet ağı ve şube sayısını artırmanın yanı sıra yenilenebilir enerji alanında projeler hayata geçirmeyi planlıyor. Ana faaliyet alanları iklimlendirme, elektrik, mekanik, enerji sistemleri ve e-mobilite olan şirket, bu alanların tamamını yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlikle entegre ediyor. Enerjinin hem üretimi hem de doğru mühendislikle optimize edilmesi süreçlerinde yer alan Üçay Mühendislik, sunduğu hizmetleri kendi personeliyle gerçekleştiriyor.

"Yenilenebilir enerji farkındalığını tabana yaymaya çalışıyoruz"

Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Turan Şakacı, mevcut yapılarıyla savunma sanayisi, turizm ve mega projelerde yer aldıklarını belirtti.

Şakacı, yenilenebilir enerji farkındalığını tabana yaymaya çalışan bir şirket olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir yandan mega projelerde yer alırken, diğer yandan Kilis'te küçük bir evin ısıtma ve enerji ihtiyacını ya da bir çiftçimizin tarlasında ihtiyaç duyduğu enerjinin üretimini de sağlayabiliyoruz. Türkiye'de 2. ve 3. nesil geçişlerin sağlıklı yapılamaması nedeniyle birçok şirketin kurumsallaşmayı tamamlayamadan kapandığını görüyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce ortaklarımla yaptığımız bir değerlendirmede şuna karar verdik. Bu şirket yalnızca bugünkü ortaklara değil, gelecek nesillere de hizmet etmeli. Bunun yolu da kurumsallaşmadan geçiyor. Kurumsal yönetim şeffaflık, hesap verebilirlik ve keyfi uygulamaların önlenmesi demek. Halka arzla Sermaye Piyasası Kurulu denetimi ve yatırımcı gözetimi de bu sürecin önemli bir parçası oluyor."

Finansal anlamda borçsuz bir yapıya sahip olduklarını ve halka arz gelirinin tamamını yatırıma dönüştüreceklerini aktaran Şakacı, şu ifadeleri kullandı:

"Yani yatırımcılarımızla kazanmayı hedefliyoruz. Burada elde ettiğimiz kaynağın yaklaşık yüzde 50'sini yenilenebilir enerji yatırımlarına, özellikle güneş enerjisi santrallerine ayırmayı planlıyoruz. YEKDEM kapsamında 25 yıllık devlet alım garantili santraller kurmayı hedefliyoruz. Bunun yanında 22 ilde faaliyet gösteriyoruz ancak 15 ilde daha var olmak istiyoruz. Orta vadede 37 ilde 50'nin üzerinde şubeye ulaşmayı hedefliyoruz."

Kurulacak güneş enerjisi santrallerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ve diğer kamu ihaleleri kapsamında belirleneceğini aktaran Şakacı, kurulum yapılacak lokasyonların da girilecek ihalelere göre netleşeceğini anlattı.

"Filomuzu tamamen elektrikliye dönüştürmeyi planlıyoruz"

Şakacı, bir diğer yatırım alanlarının bağlı ortaklıkları Elaris ile elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği olduğunu kaydetti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) lisanslı bir işletmecisi olarak özellikle AC şarj altyapısında ağı genişletmek istediklerini bildiren Şakacı, kendi karbon ayak izlerini de azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Anadolu'nun her yerinde bulunmalarının ciddi bir araç filosu anlamına geldiğini vurgulayan Şakacı, şöyle devam etti:

"2030 yılına kadar filomuzu tamamen elektrikliye dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu dönüşüm hem ekolojik hem de ekonomik anlamda bilançomuza olumlu yansıyacak. Araçların kullandığı elektriği de öz tüketim kapsamında kendi kuracağımız güneş santrallerinden karşılamayı hedefliyoruz."

"Hizmeti doğrudan kendi personelimizle sunuyoruz"

Şirketi farklı kılan en önemli unsurun, hizmeti bayi veya dış kaynak aracılığıyla değil, doğrudan kendi personeliyle sunmaları olduğunu vurgulayan Şakacı, bu sayede sürekli eğitim, denetim, hizmet standardının korunması ve dijital altyapıların etkin kullanımı gibi birçok avantaj kazandıklarını dile getirdi.

Şakacı, sundukları hizmetlerin oldukça karmaşık teknolojileri içerdiğine dikkati çekerek, bu yapılarda ısı pompaları, çatı üstü güneş panelleri, depolama sistemleri, elektrikli araç şarj altyapıları gibi pek çok sistemin entegre çalıştığını, bu durumun kullanıcı kaynaklı ya da sistemsel sorunları beraberinde getirebildiğini aktardı.

Bu nedenle satış sonrası hizmetlerin kendileri için çok kritik olduğunu ifade eden Şakacı, müşteri memnuniyeti oranlarının yüzde 95'in üzerinde bulunduğunu ve sektörden en çok ayrıştıkları noktanın, bu alanda yakaladıkları başarı olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirliğin yalnızca enerjiyle ilgili olmadığını, yönetimsel alanların da en az enerji kadar önem arz ettiğini dile getiren Şakacı, halka arz olma kararını sürdürülebilirlik perspektifiyle aldıklarını kaydetti.

Halka arz sürecinde yaklaşık 800 bin yatırımcıyla yollarının kesiştiğine dikkati çeken Şakacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halka arzımız son 20 ayın en yüksek katılımlı halka arzlarından biri oldu. Bu da kendimizi doğru ifade ettiğimizi gösteriyor. Ancak bu aynı zamanda çok büyük sorumluluk. İki ortaklı bir yapıdan 800 bin ortağı olan bir şirkete dönüştük. Bu sorumluluğu tüm çalışanlarımızla derinden hissediyoruz. Yatırımcılarımıza güvenleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonra atacağımız her adımda, yapacağımız her yatırımda ve harcayacağımız her kuruşta bu güvene layık olmaya çalışacağız. Onlarla büyüyecek, değer üreteceğiz."