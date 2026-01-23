AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı! AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan resmi duyuruyla, 31 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek güz dönemi bütünleme sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için kritik hafta sonu yaklaşıyor. 31 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan Güz Dönemi bütünleme (telafi) sınavları için giriş belgeleri resmen erişime açıldı.
Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Sınav yerinizi öğrenmek ve giriş belgenizi yazdırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Resmi Adres: auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine gidin.
Giriş: AKSİS kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.
Döküm: "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayarak belgenizin çıktısını alın.
AUZEF Bütünleme Sınav Oturum Düzeni
Bütünleme sınavları, öğrencilerin ders yüküne göre toplam 3 oturum halinde planlanmıştır:
1. Oturum: 31 Ocak 2026 Cumartesi (Sabah)
2. Oturum: 31 Ocak 2026 Cumartesi (Öğleden Sonra)
3. Oturum: 1 Şubat 2026 Pazar (Sabah)
Adayların Dikkat Etmesi Gereken Kurallar
Zorunlu Belgeler: Sınava girerken yanınızda Sınav Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Pasaport) bulunması zorunludur.
Puanlama: Bütünleme sınavından alınan not, o dersin final sınavı notu yerine geçer. Eğer bütünleme sınavına girmezseniz final notunuz geçerli kalmaya devam eder.
Yanlış-Doğru Etkisi: AUZEF sınavlarında genellikle 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bu nedenle emin olmadığınız soruları boş bırakmanız yararınıza olabilir.