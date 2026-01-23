AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı! AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için kritik hafta sonu yaklaşıyor. 31 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan Güz Dönemi bütünleme (telafi) sınavları için giriş belgeleri resmen erişime açıldı.

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Sınav yerinizi öğrenmek ve giriş belgenizi yazdırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Resmi Adres: auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine gidin.

Giriş: AKSİS kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

Döküm: "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayarak belgenizin çıktısını alın.