TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı? Sivas TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama

Sivas merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 904 konut için binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlandı.
"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Sivas için beklenen gün tamamlandı. Bugün saat 14.00'te Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, Sivas merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 904 konutun hak sahipleri belirlendi. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı yayımlanan çekilişle, binlerce vatandaş ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaştı.
TOKİ Sivas Sonuç Sorgulama
Kuraya katılan vatandaşlar, asil ve yedek listelerin kesinleşmesinin ardından sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden veya TOKİ’nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilirler.
TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
Başvuru Bedeli İadesi
Kurada ismi çıkmayan adaylar için ise süreç şu şekilde işleyecek:
Hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretlerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra (30 Ocak 2026 itibarıyla) ilgili banka şubelerinden veya ATM'lerden geri alabilecekler.
Teslimatlar Ne Zaman Başlayacak?
Hak sahibi olan vatandaşlar için en kritik süreç şimdi başlıyor. Projelerin inşaat takvimine göre konutların Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanması hedefleniyor. Bu tarihe kadar olan süreçte;
Sözleşme İmzalama: TOKİ'nin duyuracağı tarihlerde banka üzerinden peşinat ödemesi ve sözleşme imzalama işlemleri yapılacak.
Konut Belirleme: İnşaatlar yükseldiğinde, daire katı ve cephesini belirlemek için ikinci bir kura çekilecek.
Hak Sahiplerini Bekleyen Süreç
Kura çekiminde "Asil" veya "Yedek" olarak ismi çıkan vatandaşlar için süreç bitmiş değil. Bundan sonraki adımlar şu şekilde ilerleyecek:
Sözleşme Daveti: TOKİ, hak sahiplerini sözleşme imzalamak üzere belirli bir takvim dahilinde bankalara (Halkbank veya Ziraat Bankası) davet edecektir.
Peşinat Ödemesi: Sözleşme aşamasında konut bedelinin belirli bir oranı peşinat olarak yatırılacak.
Taksit Başlangıcı: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalandıktan sonra veya konut teslimini takip eden ay itibarıyla başlar (Proje şartlarına göre değişiklik gösterebilir).