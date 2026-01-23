TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı? Sivas TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama

Teslimatlar Ne Zaman Başlayacak?

Hak sahibi olan vatandaşlar için en kritik süreç şimdi başlıyor. Projelerin inşaat takvimine göre konutların Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanması hedefleniyor. Bu tarihe kadar olan süreçte;

Sözleşme İmzalama: TOKİ'nin duyuracağı tarihlerde banka üzerinden peşinat ödemesi ve sözleşme imzalama işlemleri yapılacak.

Konut Belirleme: İnşaatlar yükseldiğinde, daire katı ve cephesini belirlemek için ikinci bir kura çekilecek.