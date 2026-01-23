MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2026 MSB personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1.113 sürekli işçi alımı için beklenen kura sonuçlarını resmen duyurdu. 21 Ocak 2026 tarihinde Ankara’da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından asil ve yedek aday listeleri, Bakanlığın personel temin sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sürecin bundan sonraki işleyişi ve belge kontrol aşamasına dair kritik detaylar şu şekildedir:

MSB Sonuç Sorgulama ve Liste Kontrolü

Adaylar, kura sonuçlarını ve asil/yedek durumlarını personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor. Bu liste, sadece isimleri belirlemekle kalmayıp bir sonraki aşama olan belge kontrolü için de temel teşkil ediyor.