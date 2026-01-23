MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2026 MSB personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerlerinde istihdam edilecek 1113 sürekli işçi alımı kurası bugün yapıldı. 21 Ocak'ta Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından, sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan asil ve yedek aday listeleri belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1.113 sürekli işçi alımı için beklenen kura sonuçlarını resmen duyurdu. 21 Ocak 2026 tarihinde Ankara’da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından asil ve yedek aday listeleri, Bakanlığın personel temin sistemi üzerinden erişime açıldı.
Sürecin bundan sonraki işleyişi ve belge kontrol aşamasına dair kritik detaylar şu şekildedir:
MSB Sonuç Sorgulama ve Liste Kontrolü
Adaylar, kura sonuçlarını ve asil/yedek durumlarını personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor. Bu liste, sadece isimleri belirlemekle kalmayıp bir sonraki aşama olan belge kontrolü için de temel teşkil ediyor.
Belge Kontrol Süreci ve Şartlar
Kura sonucunda adı listede yer alan tüm asil ve yedek adaylar, ilan edilen koşulları taşıdıklarını ispatlamak üzere belge kontrolüne çağrılacak. Bu aşamada dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
Kontrol Edilecek Hususlar: Eğitim durumu, mesleki tecrübe, sertifikalar, öncelik durumu ve mesleki yeterlilik belgeleri.
Belge Sunumu: Adayların, istenen belgelerin hem asıllarını hem de fotokopilerini yanlarında bulundurması zorunludur.
Yedek Adayların Durumu: Asil adaylardan belgesi eksik veya hatalı olanların yerine, evrakları tam olan yedek adaylar sırasıyla sınav aşamasına dahil edilecek.
Sınav Aşaması ve Duyurular
Belge kontrol süreci tamamlandıktan sonra, şartları sağlayan adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav aşamasına geçilecek:
Tebligat: Adaylara ayrıca posta yoluyla bir bildirim yapılmayacaktır; internet sitesindeki duyurular tebliğ niteliği taşımaktadır.
Sınav Takvimi: Sınavın yeri, günü ve saati yine aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Belirlenen saatte sınav yerinde olmayan adayların süreci sonlandırılacaktır.