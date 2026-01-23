Kastamonu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kastamonu çekiliş sonuçları sorgulama

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında bugün Kastamonu için tarihi bir gün yaşandı. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 14.30’da başlayan kura çekimi ile toplam 2 bin 380 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Kastamonu merkez ve 17 ilçesini kapsayan bu dev projede, sonuçların açıklanmasıyla birlikte süreç hız kazandı.