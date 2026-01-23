Kastamonu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kastamonu çekiliş sonuçları sorgulama

Bugün (23 Ocak 2026 Cuma) noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle, Kastamonu genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 380 konutun hak sahipleri belirlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı
"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında bugün Kastamonu için tarihi bir gün yaşandı. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 14.30’da başlayan kura çekimi ile toplam 2 bin 380 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Kastamonu merkez ve 17 ilçesini kapsayan bu dev projede, sonuçların açıklanmasıyla birlikte süreç hız kazandı.
TOKİ Kastamonu Sonuç Sorgulama Yöntemleri
Kuraya katılan vatandaşlar, asil ve yedek listede olup olmadıklarını şu kanallardan anlık olarak kontrol edebilirler:
e-Devlet Kapısı: "Konut / İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla giriş yapabilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Sorgulama" ekranından isim listelerine ulaşabilirsiniz.
Kastamonu İlçe Bazlı Konut Dağılım Listesi
Kura çekimi sonucunda konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
|İlçe
|Konut Sayısı
|İlçe
|Konut Sayısı
|Merkez
|830
|Devrekani
|100
|Taşköprü
|300
|Pınarbaşı
|94
|Tosya
|150
|Araç
|80
|Seydiler
|120
|İnebolu
|79
|Ağlı
|100
|Abana
|63
|Cide
|100
|Azdavay
|63
|İhsangazi
|100
|Daday / Hanönü
|50 (her biri)
Başvuru Ücret İadesi
Ücret İadesi: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları 500 TL başvuru bedelini, 5 iş günü sonra (30 Ocak 2026 itibarıyla) ilgili bankanın ATM veya şubelerinden çekebilecekler.