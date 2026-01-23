ARA
"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında heyecan bu kez Kastamonu için yaşandı. Peki Kastamonu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kastamonu çekiliş sonuçları sorgulama


Bugün (23 Ocak 2026 Cuma) noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle, Kastamonu genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 380 konutun hak sahipleri belirlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında bugün Kastamonu için tarihi bir gün yaşandı. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 14.30’da başlayan kura çekimi ile toplam 2 bin 380 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Kastamonu merkez ve 17 ilçesini kapsayan bu dev projede, sonuçların açıklanmasıyla birlikte süreç hız kazandı.

TOKİ Kastamonu Sonuç Sorgulama Yöntemleri

Kuraya katılan vatandaşlar, asil ve yedek listede olup olmadıklarını şu kanallardan anlık olarak kontrol edebilirler:

e-Devlet Kapısı: "Konut / İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla giriş yapabilirsiniz.

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Sorgulama" ekranından isim listelerine ulaşabilirsiniz.

Kastamonu İlçe Bazlı Konut Dağılım Listesi

Kura çekimi sonucunda konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

İlçeKonut SayısıİlçeKonut Sayısı
Merkez830Devrekani100
Taşköprü300Pınarbaşı94
Tosya150Araç80
Seydiler120İnebolu79
Ağlı100Abana63
Cide100Azdavay63
İhsangazi100Daday / Hanönü50 (her biri)

Başvuru Ücret İadesi  

Ücret İadesi: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları 500 TL başvuru bedelini, 5 iş günü sonra (30 Ocak 2026 itibarıyla) ilgili bankanın ATM veya şubelerinden çekebilecekler.

 

Haftalık Kura Takvimi:

24 Ocak Cumartesi: Aydın

25 Ocak Pazar: Giresun
0
