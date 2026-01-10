ARA
  AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB AÖL 1. Dönem sınav sonuç tarihi

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB AÖL 1. Dönem sınav sonuç tarihi

Aralık ayında gerçekleştirilen 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının ardından, açık lise öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından takvime bağlandı. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB AÖL 1. Dönem sınav sonuç tarihi


AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB AÖL 1. Dönem sınav sonuç tarihi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarını 20-21 Aralık tarihlerinde tamamlayan öğrenciler için değerlendirme sürecinde sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, yoğun bir katılımın gerçekleştiği sınavların ardından sonuçların ilan edileceği tarihi resmi takvimiyle netleştirdi.

1 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. 

Sınav Sonucu Sorgulama Ekranları

Eğitim KademesiResmi Sorgulama Adresi
Açık Öğretim Ortaokuluaionet.meb.gov.tr
Açık Öğretim Lisesiaolweb.meb.gov.tr
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesiaolweb.meb.gov.tr
Mesleki Açık Öğretim Lisesiaolweb.meb.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaraları/öğrenci numaraları ve şifreleri ile bu sistemlere giriş yaparak sınav sonuç bilgilerine ulaşabilecekler. Ayrıca sonuçların e-Devlet kapısı üzerindeki "Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Sonuç Sorgulama" hizmeti üzerinden de erişime açılması bekleniyor.

Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılırken, her doğru cevap 5 puan kazandırmaktadır. Açık öğretim sisteminde yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemediğinden, puan hesaplaması yalnızca net doğrular üzerinden gerçekleştirilir. Bir dersten başarılı sayılmak için en az 45 puan (9 doğru cevap) almak gerekmektedir.

 

Sınav sonuçlarının açıklanması beklenirken, MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 8 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlatmıştır. Henüz kaydını yenilemeyen öğrenciler, sonuçların ilanını beklemeden halk eğitimi merkezleri veya e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.
