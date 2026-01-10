AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB AÖL 1. Dönem sınav sonuç tarihi

AÖL 1. dönem sınav sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

Sınav Sonucu Sorgulama Ekranları

Eğitim Kademesi Resmi Sorgulama Adresi Açık Öğretim Ortaokulu aionet.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi aolweb.meb.gov.tr Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi aolweb.meb.gov.tr Mesleki Açık Öğretim Lisesi aolweb.meb.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaraları/öğrenci numaraları ve şifreleri ile bu sistemlere giriş yaparak sınav sonuç bilgilerine ulaşabilecekler. Ayrıca sonuçların e-Devlet kapısı üzerindeki "Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Sonuç Sorgulama" hizmeti üzerinden de erişime açılması bekleniyor.