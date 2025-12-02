ARA
Yoğun ders ve sınav temposundan uzaklaşmak isteyen öğrenci ve veliler için 2026 yılının ikinci ara tatil tarihlerini merak etmeye başladı. Peki Ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri


Ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri

Kasım ara tatilinin sona ermesiyle birlikte, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 sömestr (yarıyıl) tatili ve ikinci ara tatil tarihleri Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimiyle kesinleşti. Yoğun ders ve sınav temposundan uzaklaşmak isteyen öğrenci ve veliler dinlenme fırsatı bulacak.   

 

Dönem/TatilTarih
İkinci Ara Tatil Başlangıcı16 Mart 2026 Pazartesi
İkinci Ara Tatil Bitişi20 Mart 2026 Cuma
Okulların Açılışı23 Mart 2026 Pazartesi

Bu kısa ara, öğrencilere ikinci dönem yoğunluğunun ortasında bir mola sağlayacak ve tatilin ardından dersler 23 Mart 2026 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecektir.

Bakan Tekin, ara tatil uygulamasının kaldırılması ihtimalini, öğrencilerin tatil sonrası öğrenme süreçlerine adaptasyon sorunları ve akademik kayıplar eleştirileri üzerinden değerlendirdiğini belirtti:

Adaptasyon Süreci: Her tatil döneminden sonra öğrencilerin tekrar ders ortamına ve eğitim-öğretim sürecine ısınmalarının ciddi zaman alması, ara tatil uygulamasının en büyük eleştiri noktasıdır.

Öğrenme Kaybı: Yapılan araştırmalar ve gelen eleştiriler, temel eğitim çağındaki öğrencilerin bu kesintiler nedeniyle öğrenme kayıpları yaşadığına dair bulgular olduğunu göstermektedir.

Kararın Durumu: Bakan Tekin, bu eleştiriler ve adaptasyon sorunları nedeniyle uygulamanın gözden geçirildiğini, ancak kararın henüz netleşmediğini ifade etmiştir.

Bu açıklamalar, ara tatil uygulamasının 2026-2027 eğitim yılı ve sonrasında kaldırılma ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak mevcut 2025-2026 eğitim yılının takviminde bir değişiklik yapılmayacağını işaret etmektedir.

25-2026 eğitim-öğretim yılının son günü şöyledir:

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Eğitim-Öğretim Yılının Bitişi (Kapanış): 26 Haziran 2026 Cuma

Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak uzun yaz tatiline girmiş olacaklardır.
