Ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri

Bakan Tekin, ara tatil uygulamasının kaldırılması ihtimalini, öğrencilerin tatil sonrası öğrenme süreçlerine adaptasyon sorunları ve akademik kayıplar eleştirileri üzerinden değerlendirdiğini belirtti:

Adaptasyon Süreci: Her tatil döneminden sonra öğrencilerin tekrar ders ortamına ve eğitim-öğretim sürecine ısınmalarının ciddi zaman alması, ara tatil uygulamasının en büyük eleştiri noktasıdır.

Öğrenme Kaybı: Yapılan araştırmalar ve gelen eleştiriler, temel eğitim çağındaki öğrencilerin bu kesintiler nedeniyle öğrenme kayıpları yaşadığına dair bulgular olduğunu göstermektedir.

Kararın Durumu: Bakan Tekin, bu eleştiriler ve adaptasyon sorunları nedeniyle uygulamanın gözden geçirildiğini, ancak kararın henüz netleşmediğini ifade etmiştir.

Bu açıklamalar, ara tatil uygulamasının 2026-2027 eğitim yılı ve sonrasında kaldırılma ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak mevcut 2025-2026 eğitim yılının takviminde bir değişiklik yapılmayacağını işaret etmektedir.