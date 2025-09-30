Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor? MEB 2025 2026 tatil takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrenci ve öğretmenleri bekleyen tatil dönemlerinin tarihleri kesinleşti.

Birinci Dönem (Kasım) Ara Tatil Ne Zaman?

Öğrenciler, birinci dönem ara tatiline derslerin tamamlanmasıyla başlayacak.

Derslerin Tamamlanması: 7 Kasım Cuma günü

Birinci Ara Tatil Tarihleri: 10 - 14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacaktır.

MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Tatil Takvimi

İşte MEB takvimi doğrultusunda okullarda uygulanacak tüm önemli tatil dönemleri: