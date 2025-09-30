ARA
DOLAR
41,58
0,00%
DOLAR
EURO
48,89
0,26%
EURO
GRAM ALTIN
5084,63
-0,80%
GRAM ALTIN
BIST 100
10978,38
-0,63%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor? MEB 2025 2026 tatil takvimi

Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor? MEB 2025 2026 tatil takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için merakla beklenen çalışma takvimini yayımladı. Bakanlık tarafından paylaşılan takvimde, okullarda uygulanacak ara tatil ve yarıyıl tatili (15 tatil) günleri kesinleşti. Peki Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor? MEB 2025 2026 tatil takvimi


Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor? MEB 2025 2026 tatil takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrenci ve öğretmenleri bekleyen tatil dönemlerinin tarihleri kesinleşti.

Birinci Dönem (Kasım) Ara Tatil Ne Zaman?

Öğrenciler, birinci dönem ara tatiline derslerin tamamlanmasıyla başlayacak.

Derslerin Tamamlanması: 7 Kasım Cuma günü

Birinci Ara Tatil Tarihleri: 10 - 14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacaktır.

MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Tatil Takvimi

İşte MEB takvimi doğrultusunda okullarda uygulanacak tüm önemli tatil dönemleri:

Tatil DönemiTarih Aralığı
Birinci Ara Tatil (Kasım)10 - 14 Kasım 2025
Yarıyıl Tatili (15 Tatil)19 - 30 Ocak 2025
İkinci Ara Tatil (Mart)16 - 20 Mart 2025
Okulların Kapanışı26 Haziran 2025

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL