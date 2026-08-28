Kamu çalışanı velilere idari izin hakkı! MEB tarihleri ve süreyi açıkladı

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum sürecinde ailelerin katılımı artırılacak. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi kapsamında, uyum eğitimleri ile aile katılım etkinlikleri Bakanlığın belirlediği takvim ve programa göre yürütülecek. Bu süreçte ailelerin çocuklarının okula uyum çalışmalarına aktif biçimde dahil edilmesi esas alınacak.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum eğitim programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımının sağlanması ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Velilerin uyum haftası eğitimlerine etkin katılması sağlanacak

Aileyi güçlendirecek politikalara yön vermesi amacıyla ilan edilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çerçevesinde gerçekleştirilecek program kapsamında okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine etkin katılımı sağlanacak.

3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacaklar

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı değil

Uyum eğitimleriyle başlayacak aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları ‘Ailemle Okul Yolu Programı’ adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak.