AUZEF harf notu ne zaman açıklanır? 2026 AUZEF harf notu sorgulama

AUZEF bünyesinde 27-28 Aralık tarihlerinde düzenlenen güz dönemi final sınavlarının sonuçları 7 Ocak’ta ilan edilse de, öğrencilerin başarı durumunu netleştirecek olan harf notları için bekleyiş sürüyor. Fakültenin genel işleyişine göre, sınav puanlarının açıklanmasının ardından ham notların harf notuna (AA, BA, BB vb.) dönüştürülme süreci belirli bir zaman alıyor. Bu süreçte sınıf ortalamaları ve bağıl değerlendirme hesaplamaları yapıldığı için, harf notlarının en geç 17 Ocak tarihine kadar sisteme yansıtılması öngörülüyor.