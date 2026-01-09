AUZEF harf notu ne zaman açıklanır? 2026 AUZEF harf notu sorgulama

27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF sınavların ardından puanlarını öğrenen öğrenciler, şimdi de bu puanların akademik başarılarını nasıl etkileyeceğini belirleyen harf notu karşılıklarını ve geçme notu sınırlarını araştırmaya başladı.
1 AUZEF harf notu ne zaman açıklanır?
AUZEF bünyesinde 27-28 Aralık tarihlerinde düzenlenen güz dönemi final sınavlarının sonuçları 7 Ocak’ta ilan edilse de, öğrencilerin başarı durumunu netleştirecek olan harf notları için bekleyiş sürüyor. Fakültenin genel işleyişine göre, sınav puanlarının açıklanmasının ardından ham notların harf notuna (AA, BA, BB vb.) dönüştürülme süreci belirli bir zaman alıyor. Bu süreçte sınıf ortalamaları ve bağıl değerlendirme hesaplamaları yapıldığı için, harf notlarının en geç 17 Ocak tarihine kadar sisteme yansıtılması öngörülüyor.
Harf notlarını sorgulamak isteyen öğrenciler, herhangi bir ekrana ihtiyaç duymadan doğrudan İstanbul Üniversitesi’nin akademik sistemini kullanabiliyor. AKSİS (aksis.istanbul.edu.tr) adresine kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapan adaylar, "Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)" sekmesi altındaki "Sınav Notları" veya "Transkript" bölümlerinden güncel harf notlarını takip edebiliyor. Notlar sisteme yüklendiğinde, sadece sınav puanı değil, o dersin geçilip geçilmediği bilgisi de kesinleşmiş olacak.
Özellikle koşullu geçiş sağlayan DD ve DC harf notları için öğrencinin genel not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması şartı aranıyor. Eğer harf notunuz "FF" olarak gelirse, bu dersin başarısız sayıldığı ve bütünleme sınavına girilmesi gerektiği anlamına geliyor. AUZEF öğrencilerinin bu kritik 10 günlük süreçte AKSİS üzerinden düzenli kontrollerini yapmaları, bütünleme sınavı planlaması açısından büyük önem taşıyor.