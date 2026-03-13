TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı yıllık artarken, aylık azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 410 bin 257 kişi iken, 2026 yılı Ocak ayında 15 milyon 444 bin 683 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise 2026 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,3 oranında artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,4 oranında azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2026 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 2,1 azaldı.

Ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,1 arttı.