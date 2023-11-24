Bakan açıkladı: Ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok

Tekin, ara tatil konusuyla ilgili şunları söyledi: Bizim Bakanlıktaki bütün eğitim öğretim dairelerinin içerisinde bir tane daire başkanlığı var. Hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor. Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor şeklinde verilen haberler, o İzleme Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz. Şöyle bir tablo var. Benim kişisel olarak görüşüm şu. Böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak, Türkiye coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz. Bir anket falan yapmıyoruz. Ara tatillerin kaldırılması da gündemimizde yok. İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Kurban Bayramı ile birleşmiş oluyor. (TRT Haber)