BESYO tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 BESYO taban puanları ve tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversitelerin spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla gerçekleştirilen 2025-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 13-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları da erişime açıldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi.
2025 BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?
BESYO tercih tarihleri henüz açıklamadı. Takvim açıklandığında resmi duyuru ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılacak.
BESYO TABAN PUANLARI VE TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2025 BESYO taban puanları ve kontenjanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Adaylar bu süreçte, geçen yılın verilerini dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabiliyor.
GEÇMİŞ YILLARA AİT BESYO TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR
Aşağıda 2024 yılına ait bazı üniversitelerin taban puan ve kontenjan bilgileri yer alıyor:
Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi)
Antrenörlük Eğitimi: Taban 308,3286 | Sıralama 356.764 | Kontenjan 50
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 331,4200 | Sıralama 233.343 | Kontenjan 70
Bartın Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 321,6809 | Sıralama 280.604 | Kontenjan 40
Uşak Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi)
Antrenörlük Eğitimi: Taban 283,6961 | Sıralama 539.816 | Kontenjan 50
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 324,2668 | Sıralama 267.517 | Kontenjan 50
Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi)
Antrenörlük Eğitimi: Taban 258,1965 | Sıralama 790.871 | Kontenjan 50
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 318,3127 | Sıralama 298.255 | Kontenjan 25
Ardahan Üniversitesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 320,2152| Sıralama 288.149| Kontenjan 40
Not: 2025 yılına ait kesin taban puanlar ve kontenjanlar, tercih süreci tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından açıklanacak.