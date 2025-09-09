BESYO tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 BESYO taban puanları ve tercih kılavuzu yayınlandı mı?

GEÇMİŞ YILLARA AİT BESYO TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

Aşağıda 2024 yılına ait bazı üniversitelerin taban puan ve kontenjan bilgileri yer alıyor:

Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi)

Antrenörlük Eğitimi: Taban 308,3286 | Sıralama 356.764 | Kontenjan 50

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 331,4200 | Sıralama 233.343 | Kontenjan 70

Bartın Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 321,6809 | Sıralama 280.604 | Kontenjan 40

Uşak Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi)

Antrenörlük Eğitimi: Taban 283,6961 | Sıralama 539.816 | Kontenjan 50

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 324,2668 | Sıralama 267.517 | Kontenjan 50

Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi)

Antrenörlük Eğitimi: Taban 258,1965 | Sıralama 790.871 | Kontenjan 50

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 318,3127 | Sıralama 298.255 | Kontenjan 25

Ardahan Üniversitesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 320,2152| Sıralama 288.149| Kontenjan 40

Not: 2025 yılına ait kesin taban puanlar ve kontenjanlar, tercih süreci tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından açıklanacak.

2024 BESYO taban puanları ve kontenjanlar için tıklayınız