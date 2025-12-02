Bilsem sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? Bilsem giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) süreci netleşti. İşte öğrenci ve velilerin takip etmesi gereken en kritik tarihler ve aşamalar: