  Bilsem sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? Bilsem giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğrenci kabul süreci netleşti. Peki Bilsem sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? Bilsem giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?


Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) süreci netleşti. İşte öğrenci ve velilerin takip etmesi gereken en kritik tarihler ve aşamalar:

 

Bilsem sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

BİLSEM 2026 öğrenci tanılama sürecinin kritik aşamaları ve tarihleri sizin de belirttiğiniz gibi netleşmiştir. Öğrencileri bekleyen iki aşamalı sınav süreci ve sonuç takvimi şöyledir:

AşamaTarih AralığıDetay
Ön Değerlendirme Uygulamaları (1. Aşama)15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026Tablet üzerinden grup tarama uygulamaları.
Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazanma İlanı27 Şubat 20262. aşamaya geçmeye hak kazanan öğrencilerin duyurulması.
Bireysel Değerlendirme Giriş Belgesi Yayını30 Mart 2026Uygulama giriş belgelerinin e-Okul üzerinden yayımlanması.
Bireysel Değerlendirme Uygulamaları (2. Aşama)06 Nisan – 19 Haziran 2026Yetenek alanlarına (resim, müzik, zihinsel) göre bireysel uygulamalar.

Öğrencilerin BİLSEM'e kayıt hakkı kazanıp kazanmadığına dair nihaî sonuçların ise 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması beklenmektedir.

BİLSEM Kayıt İşlemleri

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) 2025-2026 öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin son aşaması olan kayıt işlemleri tarihleri de kesinleşti.

Kayıt Dönemi: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz 2026 – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bu tarihler, öğrencilerin yaz dönemi içerisinde resmen BİLSEM öğrencisi olacağı süreci ifade etmektedir. Kayıt hakkı kazananların ilan tarihi ise 3 Temmuz 2026'dır.

BİLSEM Ön Değerlendirme Giriş Belgesi

BİLSEM 2025-2026 öğrenci tanılama sürecindeki ilk aşama olan ön değerlendirme uygulamasına ait giriş belgelerinin yayımlanma tarihi netleşmiştir.

Randevu Oluşturma: Uygulama randevuları 28 Kasım – 8 Aralık 2025 tarihleri arasında oluşturulmaktadır.

Giriş Belgesi Yayımlanma Tarihi: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 9 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacaktır.

Belgelerinizi yayımlandığı tarihten itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyebilir ve alabilirsiniz.
