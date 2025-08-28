DGS 2025 tercih kılavuzu yayınlandı! DGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi

2025 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, dikey geçiş yapmak isteyen adayların gündemine tercih maratonu oturdu. Adaylar, hayallerindeki 4 yıllık lisans programlarına yerleşebilmek için taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanları titizlikle araştırıyor.

Tercih sürecinin en kritik aşaması, doğru ve güncel verilere ulaşmaktır. Mühendislik, hukuk, sağlık, fen bilimleri, iletişim ve sosyal bilimler gibi en çok tercih edilen alanlar dahil olmak üzere tüm bölümlerin 2025 yılına ait güncel taban puanları ve kontenjanları, yalnızca ÖSYM'nin yayımladığı resmi tercih kılavuzunda yer almaktadır. Adayların, tercihlerini bu kılavuzdaki bilgilere dayanarak yapması büyük önem taşımaktadır.

DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN