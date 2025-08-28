ARA
  • DGS 2025 tercih kılavuzu yayınlandı! DGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarının heyecanlı bekleyişi sona erdi. Tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından erişime açıldı ve adaylar artık tercihlerini yapmaya başlayabilir. İşte DGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi


Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların merakla beklediği tercih süreci başladı. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyan DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı ve erişime açıldı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih kılavuzu ÖSYM tarafından 28 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla erişime açıldı. Yayınlanan kılavuzda "2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

 

DGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.  

 

 

DGS TERCİH KILAVUZU 2025 YAYINLANDI

Meslek yüksekokullarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzu inceleyerek 4 yıllık lisans programlarına yönelik tercihlerini yapıyor.  

2025 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ  

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, dikey geçiş yapmak isteyen adayların gündemine tercih maratonu oturdu. Adaylar, hayallerindeki 4 yıllık lisans programlarına yerleşebilmek için taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanları titizlikle araştırıyor.

Tercih sürecinin en kritik aşaması, doğru ve güncel verilere ulaşmaktır. Mühendislik, hukuk, sağlık, fen bilimleri, iletişim ve sosyal bilimler gibi en çok tercih edilen alanlar dahil olmak üzere tüm bölümlerin 2025 yılına ait güncel taban puanları ve kontenjanları, yalnızca ÖSYM'nin yayımladığı resmi tercih kılavuzunda yer almaktadır. Adayların, tercihlerini bu kılavuzdaki bilgilere dayanarak yapması büyük önem taşımaktadır.

