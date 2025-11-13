ARA
  • BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB BİLSEM başvuru takvimi yayımlandı

BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB BİLSEM başvuru takvimi yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile sınav takvimi netleşti. Peki BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?


BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB BİLSEM başvuru takvimi yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile, akranlarına göre üstün potansiyele sahip ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme (aday gösterme) başvuru tarihleri kesinleşti. 

BİLSEM TAKVİMİ 2026 BELLİ OLDU

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile birlikte süreç, yönetim kademesindeki hazırlıklarla başlamıştır. Verdiğiniz bilgiler, sürecin ilk adımlarını detaylandırmaktadır:

SüreçTarih AralığıKatılımcılar/Detay
İl Tanılama Sınav Komisyonlarının Oluşturulması10-13 Kasım 2025Sürecin idari ve organizasyonel temelinin atılması. (Bugün 13 Kasım, bu sürecin son günüdür.)
Bilgilendirme Toplantıları14-20 Kasım 2025İlkokul yöneticileri, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1., 2., 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme ve eğitimler verilecektir.
Gözlem Formlarının Doldurulması21-27 Kasım 2025Öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından gözlem formları doldurularak aday gösterme işlemlerinin yapılacağı kritik süreç.

BİLSEM Ön Değerlendirme Başvuru (Randevu Oluşturma) Tarihleri

Ön değerlendirme aşaması olan tablet tabanlı grup tarama uygulamalarına katılacak öğrenciler için randevuların alınacağı tarihler şunlardır:

Ön Değerlendirme Başvuruları (Randevu Oluşturma): 28 Kasım – 8 Aralık 2025

Bu tarihler, öğretmenlerin aday gösterdiği öğrencilerin velileri tarafından, öğrencilerin grup tarama sınavına ne zaman ve nerede gireceklerine dair randevuların oluşturulması aşamasını kapsamaktadır.

Sınıf Öğretmenleri Tarafından Gözlem Formlarının Doldurulması (Öncül Süreç): 21-27 Kasım 2025

Gözlem formları doldurulduktan sonra, belirtilen tarihlerde veliler randevu oluşturma işlemlerini yapacaklardır.

