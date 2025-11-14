ARA
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile birlikte, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2026 yılındaki uygulama tarihi netleşti. Peki DGS 2026 ne zaman yapılacak? İşte DGS 2026 sınav ve başvuru tarihleri


DGS, iki yıllık ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan, sayısal ve sözel mantık yürütme becerilerini ölçen kritik bir sınav. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 yılı için sınav ve başvuru tarihleri, yayımlanan resmi takvimle birlikte kesinleşti

DGS 2026 Sınav Takvimi 

SüreçTarih
Sınav Tarihi19 Temmuz 2026 Pazar
Normal Başvuru Tarihleri15 Mayıs – 2 Haziran 2026
Geç Başvuru Tarihi11 Haziran 2026

2026 DGS Sonuç Açıklama Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi: 13 Ağustos 2026 Perşembe

Bu sonuçlar, sınavdan kısa bir süre sonra ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adayların erişimine açılacak.

