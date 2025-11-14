DGS 2026 ne zaman yapılacak? İşte DGS 2026 sınav ve başvuru tarihleri

DGS, iki yıllık ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan, sayısal ve sözel mantık yürütme becerilerini ölçen kritik bir sınav. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 yılı için sınav ve başvuru tarihleri, yayımlanan resmi takvimle birlikte kesinleşti

DGS 2026 Sınav Takvimi

Süreç Tarih Sınav Tarihi 19 Temmuz 2026 Pazar Normal Başvuru Tarihleri 15 Mayıs – 2 Haziran 2026 Geç Başvuru Tarihi 11 Haziran 2026

2026 DGS Sonuç Açıklama Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi: 13 Ağustos 2026 Perşembe

Bu sonuçlar, sınavdan kısa bir süre sonra ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adayların erişimine açılacak.