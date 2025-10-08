DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı! 2025 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu sonrasında, adayların merakla beklediği ek tercih süreci resmen başladı. Tercihler, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Tercih Kılavuzu ve Kurallar

Kılavuz ve Tablolar: Ek yerleştirme ile ilgili tüm genel bilgiler ve tablolar ÖSYM'nin ilgili bağlantısında sunulmuştur. Tercihte bulunacak tüm adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Kurallar: Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kuralların tamamı geçerli olacaktır. Adayların önceki kılavuzdaki koşulları da göz önünde bulundurmaları önemlidir.

Tercih yaparken kontenjanları ve kendi puan türünüzü göz önünde bulundurarak dikkatli adımlar atmanız önemlidir.

2025 DGS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2025 DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ