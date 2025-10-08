DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı! 2025 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlar için ek tercih sürecini başlattı. 2025 DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanarak adayların erişimine açıldı.
DGS EK YERLEŞTİRME TERCİH TARİHLERİ
|İşlem
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Ek Tercih İşlemleri
|7 Ekim 2025 Salı (Saat 11:00)
|13 Ekim 2025 Pazartesi (Saat 23:59)
|Tercih Ücreti
|130 TL
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu sonrasında, adayların merakla beklediği ek tercih süreci resmen başladı. Tercihler, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
Tercih Kılavuzu ve Kurallar
Kılavuz ve Tablolar: Ek yerleştirme ile ilgili tüm genel bilgiler ve tablolar ÖSYM'nin ilgili bağlantısında sunulmuştur. Tercihte bulunacak tüm adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
Kurallar: Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kuralların tamamı geçerli olacaktır. Adayların önceki kılavuzdaki koşulları da göz önünde bulundurmaları önemlidir.
Tercih yaparken kontenjanları ve kendi puan türünüzü göz önünde bulundurarak dikkatli adımlar atmanız önemlidir.
DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?
2025 DGS Ek Yerleştirme tercih sürecine katılan adaylar için tercih ücretinin ödenmesi, tercihin geçerli sayılması adına kritik öneme sahiptir. İşte tercih ücreti ve ödeme yöntemlerine dair detaylar:
Tercih Ücreti Miktarı: Ek yerleştirme için belirlenen tercih ücreti 130,00 TL'dir.
Ödeme Dönemi: Ücret, 7 Ekim 2025 ile 14 Ekim 2025 tarihleri arasında yatırılmalıdır.
Son Ödeme Saati: Ücret yatırma işlemi, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Ödeme Yöntemi
Yalnızca İnternet Üzerinden: Tercih ücreti, yalnızca ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER’deki “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılmalıdır.
UYARI: Banka veya ATM’ler aracılığıyla tercih ücreti yatırılmamalıdır.
Önemli Hatırlatmalar
Tercihin Geçerliliği: Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak işlemlerini tamamlamış sayılacaktır.
Geçersiz Sayılma: Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
Ücret Muafiyeti: ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2025 DGS EK TERCİH KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) merkezi ek yerleştirme sürecinde tercih yapılabilecek yükseköğretim lisans programları resmen paylaşıldı.
Adaylar, tercihlerini yaparken kullanacakları boş kontenjan listeleri ve bu programlara ait taban puanları içeren Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilirler.
