Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Harvard ve Brown üniversitelerinden tam burs aldı.

Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi’nde tam burslu olarak Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümleri’ne; Dicle Ezgi Ekinci, Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’ne; Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü’ne tam burslu olarak kabul edildi.

Bahçeşehir Koleji & Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel twitter’dan paylaştığı mesajda “Sizleri Nehir, Ezgi ve Seyit’le tanıştırmak isterim. Bahçeşehir Koleji Diyarbakır’ın öğrencileri onlar. Nehir ve Ezgi Harvard Üniversitesi, Seyit ise Brown Üniversitesi’ni tam burslu olarak kazandı. Gurur duyduk” mesajını paylaştı.

Sizleri Nehir,Ezgi ve Seyit’le tanıştırmak isterim.

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır’ın öğrencileri onlar.

Nehir ve Ezgi Harvard Üniversitesi, Seyit ise Brown Üniversitesi’ni tam burslu olarak kazandı👏🏻

Gurur duyduk👏🏻#HarvardUniversity #BrownUniversity #BahçeşehirKolejiDiyarbakır pic.twitter.com/Ex4yRwch9X — Hüseyin Yücel (@HuseyinYucell) April 7, 2021