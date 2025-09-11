ARA
Togg Münih sokaklarında

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg'un ilk aracı T10X ve yeni modeli T10F'nin test sürüşleri Münih'te devam ediyor.


Son Güncellenme:
Togg Münih sokaklarında

Almanya'daki IAA Mobility 2025 fuarı kapsamında Münih'in en çok ziyaret edilen, turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alan Königsplatz'da stant açan ve deneyim noktaları oluşturan Togg, yeni sedan modeli T10F ve ilk aracı T10X için test sürüşü imkanı da sunuyor.

Alanda oluşturulan ekranlardaki karekodla test sürüşü için randevu alan ziyaretçiler, bir rehber eşliğinde test sürüşü yapabiliyor. Ziyaretçilere, alandaki araçların yanı sıra Togg'un mobilite ekosistemi hakkında da bilgi veriliyor. Aynı zamanda alandaki kokpit simülatörleri ile de araç sürüş simülasyonu imkanı sunuluyor.

Yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle test sürüşü için randevularda yoğunluk oluşurken, yerli ve yabancı gazeteciler ile yabancı influencerlar da deneme sürüşü gerçekleştirdi. Bu arada, test sürüşleri 12 Eylül Cuma gününe kadar sürecek.


