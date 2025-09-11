İBB yurt sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 İBB yurt sonuçları nereden öğrenilir?

İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik sunduğu yurt hizmeti için başvuru süreci sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, barınma sorunun çözmek isteyen on binlerce öğrenci, İBB yurt sonuçları için araştırmalarına başladı.

Sonuçların, önümüzdeki günlerde İBB'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor. Öğrencilerin en güncel bilgilere ulaşmak için bu resmi kanalları takip etmeleri büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl da başvurular 16-19 Ağustos tarihlerinde alınmış ve sonuçlar da 28 Ağustos günü erişime açılmıştı.

