İBB yurt sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 İBB yurt sonuçları nereden öğrenilir?

25 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasındaİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğrencilere sağlanan yurtların başvuru süreci tamamlandı. Milyonlarca öğrenci, yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor.
İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik sunduğu yurt hizmeti için başvuru süreci sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, barınma sorunun çözmek isteyen on binlerce öğrenci, İBB yurt sonuçları için araştırmalarına başladı.
Sonuçların, önümüzdeki günlerde İBB'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor. Öğrencilerin en güncel bilgilere ulaşmak için bu resmi kanalları takip etmeleri büyük önem taşıyor.
Geçtiğimiz yıl da başvurular 16-19 Ağustos tarihlerinde alınmış ve sonuçlar da 28 Ağustos günü erişime açılmıştı.
İBB YURT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yurt başvurularının sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarına kolayca ulaşabilecek. Öğrenciler, "İstanbul Senin" mobil uygulamasına giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler.
Uygulamada, ana sayfanın altında yer alan "Başvurularım" sekmesi üzerinden başvuru sonuçları görüntülenebilecektir.
İBB YURT KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
T.C. kimlik fotokopisi,
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),
Öğrenci Belgesi,
YKS yerleştirme belgesi,
Transkript,
Tarihçeli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (Anne veya Baba adına alınmış),
Anne veya Baba adına alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden barkodlu, anne, baba gösteren),
Adli sicil/arşiv kaydı,
Kişisel sağlık beyan formu (E-Devlet),
Devlet himayesinde yaşadığınızı gösterir ilgili kurum belgesi (Beyan varsa),
Mahkeme Uzaklaştırma Kararı ( Beyan Varsa),
Lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesinde tamamladığını gösterir ilgili kurum belgesi (Beyan varsa),
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde tamamladığını gösterir belge (Beyan varsa),
Milli Sporcu Belgesi (Beyan varsa),
Engelli raporu (Beyan varsa),
Şehit Yakını veya Gazi çocuğu olduğunu gösterir belge (Beyan varsa)
Veli gelir durum belgesi ( E-Devlet üzerinden Anne ve Babaya ait gelir belgeleri - Son 6 aya ait )
YURTLAR NE ZAMAN AÇILIR, NE ZAMAN KAPANIR?
Yükseköğretim kurumlarının akademik takvimi dikkate alınarak yurtların açılış ve kapanış tarihleri yurt komisyonu tarafından belirlenir ve yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden yurda kabul sonuçları ile birlikte duyurulur.