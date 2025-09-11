Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gerçekleştirilen 4.400 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 9-18 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve bakım-onarım personeli kadrolarına yapılan başvuruların ardından, adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
GSB SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 9-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan 4.400 sözleşmeli personel alım sürecinde ilk sonuçlar geldi. Resmi duyurulara göre, 2.750 destek personeli (temizlik görevlisi) kadrosu için yerleştirme sonuçları 29 Ağustos 2025’te açıklandı.
Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?
Yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformuna giriş yaparak sorgulama yapabiliyor. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adımları izlemek yeterli:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine gidin.
T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.
“Başvurularım” sekmesinden “Değerleme Sonuçları” bölümünü kontrol edin.
Güvenlik görevlisi ve bakım-onarım personeli kadroları için sonuçların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
GSB Personel Alımı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sonuçları İçin Bekleyiş Sürüyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) 4.400 sözleşmeli personel alımı kapsamında, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) kadroları için sonuçların henüz açıklanmadığı duyuruldu. Adaylar, bu kadrolar için sonuçların Eylül veya Ekim 2025 içinde ilan edilmesini bekliyor.
Belge Teslimi ve İtiraz Süreci
Sonuçların açıklanmasının ardından, yerleşmeye hak kazanan asıl adayların, belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'ne teslim etmeleri gerekecek. Ayrıca, sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların duyurulmasından itibaren 3 iş günü içinde itirazlarını yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü'ne yapabilecek.