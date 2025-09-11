GSB Personel Alımı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sonuçları İçin Bekleyiş Sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) 4.400 sözleşmeli personel alımı kapsamında, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) kadroları için sonuçların henüz açıklanmadığı duyuruldu. Adaylar, bu kadrolar için sonuçların Eylül veya Ekim 2025 içinde ilan edilmesini bekliyor.