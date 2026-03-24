Finansal farkındalık okullarda ders oldu: Hangi konular ele alındı?

Kırklareli Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilere finansal okuryazarlık konusunda bilgi verildi, ardından EBA üzerinden hazırlanan video izletildi.

Atatürk Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bircan Öztrak, finansal okuryazarlık konusunun önemine işaret ederek, bu eğitimler sayesinde öğrencilerin bütçelerini ve harçlıklarını daha bilinçli yönetebileceklerini söyledi.

Öztrak, öğrencilerin gereksiz harcama yapmadan önce "Bu bir istek mi, ihtiyaç mı?" sorusunu kendilerine sormaları gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerden Melisa Naz Hançer de finansal okuryazarlık dersi sayesinde bütçelerini daha iyi yönetebileceklerini öğrendiklerini belirtti.

Dersin faydalı geçtiğini ifade eden Hançer, "Devletimiz ve ailemiz bize bu bilgileri verdiği için teşekkür ederim. Artık bütçemizi daha kolay yöneteceğiz." dedi.

Eylül Bakkal da dersten sonra harçlıklarını daha iyi yönetebileceklerini öğrendiklerini söyledi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu sınıf öğretmeni Ezel Takar ise ülke genelinde olduğu gibi ilk dersi finansal okuryazarlık konusuna ayırdıklarını belirtti.

Takar, öğrencilere parayı doğru kullanmayı öğretmek istediklerini aktararak, küçük yaşta birikim, emek ve harcama bilincinin kazandırılmasının önemli olduğunu ifade etti.