Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt UEZ 2026’da

14 yıldan bu yana Capital, Ekonomist, Start Up, CeoLife dergileri tarafından organize edilen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ) bu sene 9-12 Nisan tarihlerinde “Büyük Dönüşüm; Dayanıklı ve Sürdürülebilir bir küresel sisteme geçiş” temasıyla yapılacak.



Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt de özel konuşmacı olarak bir panele katılacak.



Helle Thorning-Schmidt Kimdir?



Helle Thorning-Schmidt 2017 yılında Fortune dergisi tarafından dünyanın en büyük liderlerinden biri olarak gösterildi. Danimarka Sosyal Demokrat Partisi'nin 10 yıl boyunca liderliğini yapan ve 2011-2015 yılları arasında Başbakanlık görevini yürüten Thorning-Schmidt; çocuk yoksulluğunu azaltıp eğitime ayrılan harcamaları artırırken, ülkeyi zorlu bir ekonomik krizden başarıyla çıkardı. Kendisi, her iki görevi de üstlenen ilk kadın oldu.



Başbakanlık döneminin ardından Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) CEO'su olarak görev yapmış; 120 ülkede 17 bin personelin çalışmalarını denetleyerek, her yıl dünyanın en zorlu bölgelerindeki yaklaşık 50 milyon çocuğa ulaşılmasını sağladı. Yemen ve Suriye'deki insani krizler ile Arakanlı mülteci krizinin dünya gündemine taşınmasında derin bir rol oynadı.



Thorning-Schmidt; ABD Dış İlişkiler Konseyi (CFR), Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) ve Atlantic Council Uluslararası Danışma Kurulu gibi çeşitli dış politika düşünce kuruluşlarının üyesi olarak jeopolitik meselelerle yakından ilgilenmeye devam ediyor. Ayrıca Berggruen 21. Yüzyıl Konseyi üyesi.



2017 yılında Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun eş başkanlığını yürüten Helle, aynı zamanda Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı'nın yönetim kurulunda yer alıyor. Günümüzde derin siyasi ve uluslararası uzmanlığını, çeşitli işletmelere ve kâr amacı gütmeyen gruplara danışmanlık yapmak için kullanıyor.