İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İBB burs sonuçları nereden öğrenilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için toplam 100 bin üniversite öğrencisine sağlayacağı "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs programında başvuru süreci tamamlanmak üzere.
İBB BURS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik sağlayacağı "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" bursunun detaylarını ve başvuru süresini netleştirdi.
Destek Miktarı: Burs almaya hak kazanan 100 bin üniversite öğrencisine kişi başı 20 bin TL tutarında eğitim desteği sağlanacaktır.
Başlangıç Tarihi: Başvurular 23 Eylül 2025 tarihinde başladı.
Bitiş Tarihi: Öğrenciler, başvurularını yarın yani 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar gerçekleştirebileceklerdir.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim desteği başvurularının yarın (17 Ekim) sona ermesiyle birlikte, adayların dikkati sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı güne dair henüz resmî bir tarih açıklaması yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl başvurular Kasım ayının başında tamamlanmış ve sonuçlar Aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu.
Bu durum, 2025 yılı başvurularının değerlendirme sürecinin ardından sonuçların Aralık ayı sonu veya Ocak ayının ilk haftası gibi bir tarihte açıklanabileceği beklentisini güçlendirmektedir. Öğrencilerin, güncel duyurular için İBB'nin resmî internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacaktır.
İBB Burs Miktarı ve Ödeme Şekli
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine sağlayacağı "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs miktarı ve ödeme planı aşağıdaki gibidir:
Toplam Burs Miktarı: 15 bin TL olarak belirlenmiştir.
Ödeme Şekli: Bu destek, öğrencilere tek seferde değil, iki eşit taksit halinde ödenecektir:
1. Taksit:7.500 TL
2. Taksit: 7.500 TL
İBB, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında toplam 100 bin öğrenciye bu desteği sağlamayı hedeflemektedir.