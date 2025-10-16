İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İBB burs sonuçları nereden öğrenilir?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacaktır.

İBB Burs Miktarı ve Ödeme Şekli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine sağlayacağı "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs miktarı ve ödeme planı aşağıdaki gibidir:

Toplam Burs Miktarı: 15 bin TL olarak belirlenmiştir.

Ödeme Şekli: Bu destek, öğrencilere tek seferde değil, iki eşit taksit halinde ödenecektir:

1. Taksit:7.500 TL

2. Taksit: 7.500 TL

İBB, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında toplam 100 bin öğrenciye bu desteği sağlamayı hedeflemektedir.