İBB burs sonuçları açıklandı mı? Öğrencilerin İBB burs sonuçlarında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen "Genç Üniversiteli" eğitim desteği projesi kapsamında, 2025-2026 dönemi başvuru sonuçları için bekleyişin son günlerine girilmiş durumda.
24 Aralık 2025 itibarıyla yapılan incelemelere göre, İBB tarafından sonuçların açıklandığına dair henüz resmi bir duyuru gelmemiş olsa da, geçtiğimiz yıl sonuçların 31 Aralık tarihinde ilan edilmiş olması bu yıl da benzer bir takvimin işleyeceğine dair güçlü bir beklenti oluşturmaktadır. Bu eğitim döneminde 100 bin öğrenciye toplamda 20 bin TL (10 bin + 10 bin TL şeklinde iki taksitte) ödeme yapılması planlanırken, adayların sonuçlar açıklandığında sorgulama işlemlerini gerçekleştirebileceği platformlar netliğini korumaktadır.
Öğrenciler, "gencuniversiteli.ibb.istanbul" internet adresi üzerinden, İstanbul Senin mobil uygulaması aracılığıyla veya Alo 153 Çözüm Merkezi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile başvuru durumlarını kontrol edebileceklerdir. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yayılan, sonuçların açıklandığına dair yanıltıcı bağlantılara veya şüpheli mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiği, resmi açıklamanın yalnızca belirtilen kanallar üzerinden yapılacağı İBB tarafından da önemle hatırlatılmaktadır. Eğitim desteği ödemelerinin ilk taksitinin, sonuçların ilan edilmesinin ardından Ocak ayı içerisinde hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılmaya başlanması öngörülmektedir.