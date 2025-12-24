İBB burs sonuçları açıklandı mı? Öğrencilerin İBB burs sonuçlarında

24 Aralık 2025 itibarıyla yapılan incelemelere göre, İBB tarafından sonuçların açıklandığına dair henüz resmi bir duyuru gelmemiş olsa da, geçtiğimiz yıl sonuçların 31 Aralık tarihinde ilan edilmiş olması bu yıl da benzer bir takvimin işleyeceğine dair güçlü bir beklenti oluşturmaktadır. Bu eğitim döneminde 100 bin öğrenciye toplamda 20 bin TL (10 bin + 10 bin TL şeklinde iki taksitte) ödeme yapılması planlanırken, adayların sonuçlar açıklandığında sorgulama işlemlerini gerçekleştirebileceği platformlar netliğini korumaktadır.