Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli maaş ödemeleri ve bayram ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan art arda açıklamalar geldi. Peki, emekli maaşları bayramdan önce hesaplara yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ve bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilenler…