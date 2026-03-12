Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli maaş ödemeleri ve bayram ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan art arda açıklamalar geldi. Peki, emekli maaşları bayramdan önce hesaplara yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ve bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilenler…
1 Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatacağını, bu ayki emekli maaş ödemelerinin ise öne çekildiğini duyurdu.
2 Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli aylıklarının 14 Mart'tan itibaren ödenmeye başlayacağını da ekledi.
3 Ödemeler hangi tarihler arasında yapılacak?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde 14-19 Mart 2026 tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
4 Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2026
4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri
Mart ayı ödeme günü 17 – 18 – 19 – 20 olanların 14 Mart 2026 tarihinde,
ödeme günü 21 – 22 – 23 olanların 15 Mart 2026 tarihinde,
ödeme 24 – 25 – 26 olanların ise 16 Mart 2026 tarihinde ödemeleri yapılacak.
5 Bağ-Kur emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise,
Mart Ayı Ödeme Günü 25 – 26 olanların 17 Mart 2026 tarihinde,
Mart Ayı Ödeme Günü 27 – 28 olanların 18 Mart 2026 tarihinde yapılacak.