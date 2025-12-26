İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

İBB burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair geçtiğimiz yıllardaki takvim en güçlü referans olmaya devam ediyor. 21 Kasım’da başvuruları sona eren Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için sonuçların, 2024 yılındaki gibi 31 Aralık tarihinde erişime açılması bekleniyor.