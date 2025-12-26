İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine can suyu olan "Genç Üniversiteli" eğitim desteği projesinde, 21 Kasım’da sona eren başvuruların ardından değerlendirme sürecinin sonuna gelindi. Bugün itibarıyla (26 Aralık 2025), burs sonuçlarının açıklanması için geri sayım hız kazandı.
İBB burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair geçtiğimiz yıllardaki takvim en güçlü referans olmaya devam ediyor. 21 Kasım’da başvuruları sona eren Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için sonuçların, 2024 yılındaki gibi 31 Aralık tarihinde erişime açılması bekleniyor.
Resmi duyuru yapıldığında başvuru sonuçlarına şu kanallar üzerinden ulaşılabilecek:
Resmi Web Sitesi: gencuniversiteli.ibb.istanbul
Mobil Uygulama: İstanbul Senin (Burs işlemleri ve takibi için ana platform)
Telefon Desteği: 153 Çözüm Merkezi